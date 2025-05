Medalhista olímpico ensina modalidade para jogadores do RB Leipzig; vídeo

Medalhista de prata na marcha atlética nos Jogos de Paris 2024, Caio Bonfim participou de um desafio inusitado com os jogadores do RB Leipzig, que estiveram no Brasil durante a semana para disputar amistoso contra o Santos. O brasileiro apresentou técnicas e fundamentos da marcha atlética e desafiou Christoph Baumgartner, Lukas Klostermann e Kevin Kampl.

Depois de explicar as principais técnicas da marcha atlética e colocar os jogadores para praticar, Caio desafiou os atletas para participarem de uma corrida – com os jogadores largando na frente para equilibrar as chances, enquanto o medalhista olímpico corria para alcançá-los.

- Eu me diverti bastante no desafio e foi uma grande honra estar ao lado de jogadores de alto nível do futebol mundial. Eles tiveram muita facilidade em pegar os fundamentos da marcha atlética e se saíram muito bem no esporte - disse Caio Bonfim.

O encontro, realizado no Centro de Treinamento do Red Bull Bragantino, no interior de São Paulo, não teve desafios apenas para os jogadores do RB Leipzig. Depois das atividades na marcha atlética, foi a vez do medalhista olímpico testar suas habilidades no campo de futebol. Caio Bonfim participou de um desafio de futebol 2 x 2 e, durante o duelo, era permitido apenas marchar com a bola.

Caio Bonfim participou de atividades na pista e no campo (Foto: Divulgação)

Destaque internacional

Líder do ranking mundial da marcha atlética, Caio Bonfim fez história ao conquistar a prata em Paris, sua primeira medalha em quatro participações em Jogos Olímpicos. No início do mês de maio, o atleta de 34 anos subiu ao pódio do Circuito Mundial de Varsóvia, na Polônia, com a medalha de prata. Na temporada 2025, ele também bateu o recorde brasileiro da prova no Campeonato Japonês e ainda garantiu a etapa de Portugal do Circuito Mundial.