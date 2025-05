Não é a primeira vez que Stephen Curry enfrenta um problema físico complicado, mas a distensão muscular fora uma novidade na carreira do armador. Aos 37 anos, o camisa 30 manteve a cautela sobre sua volta na série, o que culminou na eliminação do Golden State Warriors para o Minnesota Timberwolves na NBA 2024/25. A ausência nos quatro jogos finais pesou no time de Steve Kerr, quem apontou o principal culpado pelo desfalque decisivo.

A causa em destaque é simples: o longo calendário da NBA. Segundo o técnico do Warriors, há um motivo no qual os jovens elencos estão se sobressaindo contra as franquias "de veteranos". A afirmação se provou ser uma realidade na Conferência Oeste, que contou com a classificação do Oklahoma City Thunder, o time mais jovem da liga norte-americana.

— Quem tem mais chances de aguentar as exigências do ritmo acelerado, do jogo espaçado e da sequência de partidas dia sim, dia não. Os jogadores mais jovens ou os mais velhos? São os mais jovens. O ponto mais importante de tudo isso é o ritmo e o espaço, e o quanto mais os jogadores estão percorrendo em quadra. Você vê todas essas lesões. Eu não acho que os jogadores estejam descansando o bastante hoje em dia — afirmou Kerr.

Essa questão, aliás, afetou diretamente o desempenho do Warriors, principalmente com as lesões de Jimmy Butler - contra o Houston Rockets - e Stephen Curry - contra o Minnesota Timberwolves. No caso do camisa 30, que não conseguiu retornar aos playoffs, a extensa disputa nas oitavas de final contra o Rockets foi apontada por Kerr como um dos motivos da lesão do armador.

— Se ele tivesse mais um ou dois dias… não podemos provar isso, mas não tenho nenhuma dúvida, com base no que entendemos da literatura científica, de que a lesão no posterior foi resultado de recuperação inadequada e fadiga. Acho que todas as reclamações sobre o desgaste físico e o calendário são válidas. Mas acabam ignoradas devido ao cifrão — analisou.

Entenda a lesão de Curry

Stephen Curry sentiu dores na coxa e deixou o duelo com 13 minutos de jogo no dia 6 de maio, durante o jogo 1 das quartas de final. Após os exames realizados, foi descoberta uma distensão muscular de grau 1 na coxa esquerda do jogador. Essa é a primeira lesão desse tipo em sua carreira e esta sendo acompanhada semanalmente pelo clube, mas sem uma previsão para o seu retorno, que deve acontecer com a volta da NBA.

Conforme a nota oficial publicada pela franquia de São Francisco, na época, o atleta seria reavaliado em uma semana. No entanto, foi dada como garantida a ausência de Curry até o jogo 5 da série entre Warriors e Timberwolves. Sem o jogador principal, a equipe foi eliminada após cinco confrontos.

Após lesão "inédita", Stephen Curry revelou detalhes de sua atual condição física durante sessão de treino no dia 8 de maio. As declarações aconteceram antes do jogo 2 da série entre Warriors e Timberwolves, que estava empatada. Segundo informações do jornalista Anthony Slater, do "The Athletic", o armador manteve o pé no chão sobre o processo de recuperação. Ele ainda destacou os desafios e perigos da distensão muscular.

— Eu sei como lesões no tendão podem ser complicadas. Elas podem te enganar e te fazer pensar que está curado (quando não está) se você não sentir nada. Essa área cinzenta vai te confundir, tenho certeza. Mas farei tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar — comentou Curry.

Como foram as quartas da NBA para o Warriors?

A classificação na primeira fase dos playoffs da NBA foi sofrida para o Golden State Warriors, que precisou de sete jogos para superar o Houston Rockets. Do outro lado, o Minnesota Timberwolves venceu após "apenas" cinco jogos contra o Los Angeles Lakers e estava descansado na estreia das quartas de final.

Apesar da "vantagem", o Timberwolves sofreu uma derrota dolorida por 99 a 88 dentro de casa no jogo 1 e viu o Warriors sair na frente. A lesão de Stephen Curry, no entanto, mudou todo o desenvolvimento da série.

Assim, o time de Minnesota não perdeu mais, embalando quatro vitórias seguidas dentro e fora de casa, em San Francisco. O confronto terminou, na última quarta-feira (14), com o jogo 5 por 121 a 110. Antes, os jogos 2, 3 e 4 tiveram um placar de 117 a 93, 102 a 97 e 117 a 110, respectivamente.