RB Leipzig se despede do Brasil após amistoso contra o Santos

O RB Leipzig, da Alemanha, encerrou nesta quinta-feira (29) o Tamo Junto Brasil Tour. A iniciativa teve como objetivo ampliar a presença da marca Red Bull e da Bundesliga no Brasil, por meio de diversas atividades culturais nas cidades de São Paulo e Bragança Paulista, além do amistoso disputado contra o Santos. No ano passado, o time realizou um projeto semelhante nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o CEO do Leipzig, Johann Plenge, falou sobre a oportunidade de se aproximar ainda mais dos fãs brasileiros da Bundesliga.



-É a primeira vez em 25 anos que uma equipe da Bundesliga estará no Brasil. É um longo período, o que é até um pouco estranho, porque há tanto entusiasmo em relação aos jogadores brasileiros na Bundesliga, mas os clubes precisam entrar no mercado e, de fato, estar presentes, sendo viáveis e sendo vistos em amistosos. Tudo isso é importante, mas também é crucial que não seja algo pontual. Precisamos estar constantemente no mercado com nossa equipe principal masculina, mas também com as equipes de base e, quem sabe, até com nosso time feminino. Temos uma equipe feminina na Bundesliga que está indo muito bem. Portanto, há várias partes do clube que entram nesse mercado e vivenciam o futebol aqui, mas também deixam uma marca de um clube da Bundesliga.

A relação de Xavi com Neymar:

Neymar foi o garoto-propaganda do amistoso, ao lado do jogador holandês Xavi Simons, que marcou dois gols na vitória do Leipzig por 3 a 1 sobre o Santos. Openda também balançou as redes para o time alemão, enquanto Hyan descontou para o Alvinegro Praiano.

continua após a publicidade

Xavi Simons nasceu em Amsterdã, mas tem origens no Suriname, ex-colônia holandesa. Ele se formou nas categorias de base do Barcelona, onde teve seu primeiro contato com Neymar aos 11 anos de idade.

Com passagens pelo PSG e PSV, o atleta de 22 anos é fã declarado do camisa 10 do Peixe.

-Sempre digo que o Neymar era quem me inspirava quando eu era mais novo. Sempre foi o meu ídolo. Jogar ao lado dele no PSG foi a realização de um sonho, e enfrentá-lo será incrível. Espero fazer um bom jogo com ele. A maioria dos meus seguidores são brasileiros, e isso me deixa muito feliz. Gosto de conhecer novas culturas também. Minha família e eu viemos de um país onde as crianças também sonham em se tornar jogadores de futebol, então é uma paixão muito bonita - declarou em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

Pela seleção da Holanda, o atacante soma 26 partidas e quatro gols.

O elenco alemão desembarcou em São Paulo no último sábado (24), com uma programação recheada de compromissos: passeios por parques, escolas e museus, além de aulas de samba e capoeira. Os atletas ficaram concentrados no Centro de Treinamento do Bragantino, em Atibaia.

Neymar e Xavi Simons promovem amistoso entre o Santos e o RB Leipzig, em Bragança Paulista. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Xavi Simons:

NÚMEROS NA TEMPORADA

33 jogos (32 titular)

11 gols

8 assistências

145 minutos para participar de gol

82% acerto no passe

28/66 finalizações no gol

67 passes decisivos

19 grandes chances criadas

43 dribles certos

14 interceptações

38 desarmes

Nota Sofascore 7.53

NÚMEROS GERAIS NO RB LEIPZIG

76 jogos (73 titular)

21 gols

21 assistências

148 minutos para participar de gol

82% acerto no passe

68/167 finalizações no gol

169 passes decisivos

37 grandes chances criadas

146 dribles certos

35 interceptações

76 desarmes

Nota Sofascore 7.59