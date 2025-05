Com apenas um set perdido em dois jogos até agora, na vitória sobre o húngaro Fabian Marozsan, Carlos Alcaraz busca o décimo triunfo seguido em Roland Garros nesta sexta (30). O adversário do atual campeão será o experiente bósnio Damir Dzumhur, de 33 anos e 69º do mundo. A partida será por volta das 8h (de Brasília) e terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Os dois só se enfrentaram até hoje uma vez: na final do Challenger de Barcelona, de 2020, vencida pelo anfitrião. Neste ano, Alcaraz vem embalado pelos inéditos títulos dos Masters 1000 de Monte Carlo e de Roma.

O espanhol Carlos Alcaraz na vitória sobre o húngaro Fabian Marozsan em Roland Garros (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Abaixo, os principais jogos desta sexta

Quadra PHILIPPE-CHATRIER

7h - (1) A. Sabalenka (BLR) x O. Danilovic (SRB)

Q. Halys (FRA) x (10) H. Rune (DIN)

(4) J. Paolini (ITA) x Y. Starodubtseva (UCR)

15h15 - D. Dzumhur (BIH) x (2) C. Alcaraz (ESP)

Quadra SUZANNE-LENGLEN

6h - (8) L. Musetti (ITA) x M. Navone (ARG)

J.Cristian (ROM) x (5) I. Swiatek (POL)

(12) E. Rybakina (CAZ) x (21) J. Ostapenko (LET)

(15) F. Tiafoe (EUA) x (23) S. Korda (EUA)

Quadra SIMONNE-MATHIEU

6h - (Q) V. Mboko (CAN) x (8) Q. Zheng (CHN)

(24) K. Khachanov (RUS) x (12) T. Paul (EUA)

(13) B. Shelton (EUA) x M.Gigante (ITA)

B. Pera (EUA) x (13) E. Svitolina (UCR)

Quadra 14

6h - (22) C.Tauson (DIN) x (16) A. Anisimova (EUA)

N. Borges (POR) x (25) A.Popyrin (AUS)

H. Medjedovic (SRB) x D. Altmaier (ALE)

(13) S.Doumbia F.Reboul (FRA) x R.Bopanna A.Pavlasek (IND/CZE)

Quadra 7

6h - R.Sramkova V.Tomova (SVK/BUL) x M.Joint O.Kalashnikova (AUS/GEO)

(19) D.Yastremska (UCR) x L.Samsonova (RUS)

C.Garcia D.Parry (FRA) x M.Ninomiya Q.Tang (JPN/CHN)

N.Melichar-Martinez C.Harrison (EUA) x (WC) L. Jeanjean M.Guinard (FRA)

Quadra 6

6h - A.Erler C.Frantzen (AUT/ALE) x (5) M.Granollers H.Zeballos (ESP/ARG)

G.Diallo (CAN) J.Fearnley (GBR) x (2) H. Heliovaara H.Patten (FIN/GBR) x

M.Lumsden S.Santamaria (GBR/EUA) x H.Baptiste / A.Krueger (EUA) ou

M.Andreeva / D.Shnaider (RUS)

O.Danilovic A.Potapova (RB/RUS) x A.Eala R.Zarazua (PHI/MEX)

Quadra 8

6h - (13) Bia Haddad Maia L.Siegemund (BRA/ALE) x S.Aoyama M.Uchijima (JPN)

(7) N.Mektic M.Venus (CRO/NZL) x Y.Bhambri R.Galloway (IND/EUA)

Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros

2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz

📅 Dia: sexta-feira, 30 de maio de 2025;

⏰ Horário: às 15h15 (de Brasília)

🗺️ Local: Quadra Philippe-Chartrier, em Paris

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)