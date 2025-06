Medalhista olímpica, Jade Barbosa anuncia gravidez; veja vídeo

Um dos principais nomes da ginástica brasileira e medalhista olímpica nos Jogos de Paris 2024, Jade Barbosa usou as redes sociais para anunciar a primeira gravidez neste domingo (1). A atleta, que desenhou os collants utilizados pelas companheiras de seleção brasileira as Olimpíadas, fez uma brincadeira com os trajes da ginástica no anúncio. Veja no vídeo abaixo.

- A realização de mais um sonho está a caminho. Estamos muito felizes - escreveu a ginasta na publicação, ao lado do marido, Leandro Fontanesi.

Aos 33 anos, Jade Barbosa é a ginasta mais experiente na seleção brasileira, que já defende há duas décadas. Com três edições de Jogos Olímpicos no currículo (Pequim 2008, Rio 2016 e Paris 2024), ela participou da conquista inédita da medalha de bronze por equipes no ano passado, ao lado de Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Júlia Soares.

Jade Barbosa é um dos símbolos da ascensão brasileira na modalidade nas últimas décadas, ao lado de nomes como Daniele Hipólito e Daiane dos Santos, consideradas referências da atual geração. A ginasta do Flamengo soma três medalhas em Mundiais, além de desempenhar papel de liderança no grupo da seleção, mesmo quando não participa de competições.

Mundial de Ginástica

Com o anúncio da gravidez, Jade Barbosa já é ausência confirmada no Mundial de Ginástica, que acontece em Jacarta, na Indonésia, de 19 a 25 de outubro. A última competição da carioca foi justamente nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Desde então, ela tirou um período de férias, se casou e passou por uma cirurgia no joelho direito.

Jade era a ginasta mais experiente do Brasil em Paris (Foto: Miriam Jeske/COB)

As demais medalhistas olímpicas da ginástica também estão afastadas de competições neste início de temporada, com foco na recuperação física e mental, e devem voltar no Mundial. Ainda em Paris, Rebeca Andrade manifestou o desejo de diminuir o ritmo das competições e treinamentos após a campanha histórica. Flávia Saraiva passou por procedimento cirúrgico no ombro direito, após os Jogos de Paris, enquanto Lorrane Oliveira cuida de uma lesão crônica no pé. No mês passado, Julia Soares não disputou o Troféu Brasil para tratar de dores na tíbia.