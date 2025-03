O Immoco Conegliano, clube de Gabi Guimarães na Itália, disputa, neste domingo (16), o segundo jogo das quartas de finais do Campeonato Italiano de Voleibol Feminino. No jogo de ida, a equipe derrotou o Bergamo por 3 sets a 0. Mesmo com a contundente vitória, o Conegliano precisa de outra vitória hoje para avançar para as semifinais. Se perder, será realizado um terceiro jogo.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A partida acontece às 13h (de Brasília) no estádio do Bergamo, Palazzetto Dello Sport, na Itália. O confronto é o jogo de volta das quartas de finais do Campeonato Italiano. No primeiro duelo, o Conegliano venceu pelas parciais de 25/18, 25/11 e 25/16.

O clube de Gabi Guimarães terminou a primeira fase da competição como líder do grupo, com 77 pontos conquistados, enquanto o seu oponente, o Bergamo, finalizou a fase de grupos em 8º lugar da tabela, com apenas 36 pontos. O Conegliano é o favorito para a disputa.

continua após a publicidade

Existem 30 encontros anteriores entre as duas equipes e o Volley Bergamo é uma das equipes que o Conegliano mais enfrentou em sua história. Em duelos direto, o time de Gabi venceu 26 vezes e perdeu apenas 4.

➡️Gabi Guimarães ganha prêmios inusitados como MVP; relembre

Conegliano, de Gabi Guimarães, está invencível

O time de Gabi Guimarães não perdeu nenhuma partida no Campeonato Italiano de Voleibol Feminino. Foram 28 partidas vencidas desde outubro de 2024. Além disso, o Conegliano lidera a classificação do campeonato e uma diferença de 17 pontos do segundo colocado, o Milano. A partida será transmitida ao vivo no Volleyballworld.tv.