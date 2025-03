Na estreia de Bortoleto, audiência da Band cresce 30% com a F1

A Band conquistou bons índices de audiência na estreia de Gabriel Bortoleto na F1 2025, no GP da Austrália. A corrida deste domingo (16) fez a emissora do Morumbi anotar 1,8 ponto de média, garantindo a vice-liderança na disputa pelo público.

A Band ainda chegou a beliscar minutos de liderança na região metropolitana de Goiânia. Por lá, a F1 na Austrália teve picos de até 3,2 pontos 1h13 e 1h27, enquanto a Globo, líder costumeira, ficou com 2,4 naqueles minutos. Em Curitiba, a F1 ficou na liderança das 2h22 às 2h36, registrando 2.77 pontos. A Globo deu 2.55.

Na média geral em São Paulo, a Globo seguiu firme na ponta, com 5,4 pontos entre o ‘Supercine’, que exibia o filme ‘Ford vs Ferrari‘ e a reprise da novela das 7 ‘Volta por Cima’. Atrás da Band, o SBT ficou com 1,7 ponto, com o ‘Notícias Impressionantes’ e o ‘SBT News’.

Lando Norris venceu o GP da Austrália. (foto: Saeed KHAN / AFP)

Fechando o top 5 da batalha das emissoras, a Record marcou modesto 0,5 ponto, enquanto exibia a programação religiosa da Igreja Universal do Reino de Deus. A RedeTV!, com o ‘Madrugada Animada‘ e o ‘Festival de Prêmios‘, ficou com 0,4.

Band cresce em relação a 2024 com Bortoleto

O crescimento da Band com a estreia de Bortoleto foi de 30% em relação ao GP da Austrália de 2024, que havia marcado apenas 1,4 ponto. Lando Norris venceu a corrida, marcada pela chuva e pelo caos no Albert Park. Gabriel acabou no muro já na reta final.

Os números são do site "Teleguiado" e a medição de audiência é feita pela Kantar Ibope Media. Cada ponto nacional representa 270.631 domicílios ou 692.281 indivíduos, enquanto a medição na Grande São Paulo é de 1 ponto a cada 77.488 domicílios ou 199.313 indivíduos.

A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, entre os dias 21 e 23 de março, direto de Xangai, com o GP da China.