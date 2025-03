Gabi Guimarães ganha prêmios inusitados como MVP; relembre

Gabi Guimarães é referência na Seleção de Vôlei Feminina do Brasil e a segunda melhor jogadora do mundo em 2024, segundo a Federação Internacional de Voleibol (Volleyball World). Entre conquistas olímpicas e mundiais, Gabi coleciona diversos prêmios de MVP (Most Valuable Player) na carreira. No entanto, o que chama atenção dos torcedores do esporte são os presentes que a ponteira recebe por conta dessas premiações.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em 2024, após ser considerada a melhor jogadora no campeonato italiano de vôlei, Gabi recebeu um tesourão de poda e uma furadeira como "mimo". Diferentemente das competições brasileiras, que entregam o Troféu VivaVôlei para os melhores da partida, os campeonatos internacionais usam os patrocinadores para premiar os atletas.

Gabi ganha furadeira após ser MVP do campeonato italiano

Gabi Guimarães ganha tesourão de poda no Campeonato Italiano. (Foto: Reprodução).

A ponteira brasileira integra o time italiano Imoco Conegliano desde julho de 2024, quando foi anunciada. Desde então, ela é considerada peça importante nas vitórias do clube, que está invicto no campeonato italiano desde que Gabi chegou. Foram 28 partidas vencidas desde outubro de 2024.

continua após a publicidade

Em novembro de 2024, Gabi foi considerada a MVP da competição do mês de outubro, após se destacar nas partidas do campeonato. Como prêmio, a brasileira recebeu um buquê de flores e um tesourão de poda do proprietário da Da Gross Green, empresa especializada em produtos agrícola, que patrocina o Conegliano.

Gabi recebe tesourão após ser MVP de partida

Gabi Guimarães ganha furadeira no Campeonato Italiano (Foto: Gregolin / Reprodução).

No dia 27 de outubro, o Congeliano enfrentou o Bergamo e venceu a partida por 3 sets a 0. Gabi foi considerada a melhor em quadra após marcar 14 pontos no duelo e ter 52% de aprovação. Como prêmio, a ponteira ganhou uma furadeira.

continua após a publicidade

O presente, por mais diferente que seja, não chocou os fãs de vôlei internacional, já que os prêmios inusitados são comuns nas competições “gringas”. No Japão, Rosamaria, também jogadora da seleção brasileira, ganhou um ano de refrigerante grátis e uma caixinha com comida japonesa após ser considerada MVP de partidas do campeonato japonês.

No próximo domingo (16), Gabi volta às quadras pela quarta de final do Campeonato Italiano.

✅ FICHA DA JOGADORA

✏️ Nome completo: Gabriela Braga Guimarães

🗣️ Conhecida como: Gabi

👩 Idade: 30 anos

📆 Data de nascimento: 19 de maio de 1993

📍 Local: Belo Horizonte, Minas Gerais

⚖️ Peso: 59kg

📏 Altura: 1,80m

🏐 Posição: Ponteiro