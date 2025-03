Algoz de João Fonseca, Jack Draper enfrentará Holger Rune neste domingo (16), às 18h (de Brasília), no Indian Wells Tennis Garden, em Indian Wells, na Califórnia (EUA), em partida válida pela final do Masters 1000 de Indian Wells. O britânico duela para conquistar seu primeiro título de uma competição deste tamanho. Por outro lado, Rune busca uma posição no top-10 do ranking da ATP; atualmente, o tenista é o 11º do mundo. O confronto terá transmissão da ESPN e através do streaming Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Com final garantida, João Fonseca alcança melhor ranking da carreira

✅ FICHA TÉCNICA

Holger Rune x Jack Draper

Final - Masters 1000 de Indian Wells

📆 Data: domingo, 16 de março de 2025

🕕 Horário: às 18h (de Brasília)

📍 Local: Indian Wells Tennis Garden, em Indian Wells, na Califórnia (EUA)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada); Disney+ (streaming)

Como chegam os tenistas?

🌌 Trajetória de Holger Rune

🎾 Fase de 64: venceu Corentin Moutet por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4)

🎾 Fase de 32: venceu Ugo Humbert por 2 sets a 1 (5/7, 6/4 e 7/5)

🎾 Oitavas de final: venceu Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0 (duplo 6/4)

🎾 Quartas de final: venceu Tallon Griekspoor por 2 sets a 1 (5/7, 6/0 e 6/3)

🎾 Semifinal: venceu Daniil Medvedev por 2 sets a 0 (7/5 e 6/4)

continua após a publicidade

🌌 Trajetória de Jack Draper

🎾 Fase de 64: venceu João Fonseca por 2 sets a 0 (6/4 e 6/0)

🎾 Fase de 32: venceu Jenson Booksby por 2 sets a 0 (7/5 e 6/4)

🎾 Oitavas de final: venceu Taylor Fritz por 2 sets a 0 (7/5 e 6/4)

🎾 Quartas de final: venceu Ben Shelton por 2 sets a 0 (6/4 e 7/5)

🎾 Semifinal: venceu Carlos Alcaraz por 2 sets a 1 (6/1, 0/6 e 6/4)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte