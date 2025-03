McLaren avalia criação de carro neutro para F1 2025 como acerto

A McLaren seguiu evoluindo após vencer o Mundial de Construtores na F1 2024 e concebeu um carro equilibrado e rápido o bastante para dominar o início da F1 2025. O MCL39 já dava claros sinais de que seria o mais rápido do grid nos testes de pré-temporada e isso se traduziu nas duas primeiras etapas na Austrália e China.

Para o diretor-técnico da equipe, Neil Houldey, a decisão da McLaren em não criar um carro moldado para Lando Norris ajudou a melhorar o bólido para que tanto ele quanto Oscar Piastri extraíssem todo o potencial do MCL39.

O movimento é contrário ao escolhido pela Red Bull, por exemplo, que afinou o carro ao gosto de Max Verstappen e agora sofre para encontrar um segundo piloto com a mesma sensibilidade do neerlandês para performar bem com o RB21 na pista.

— Como Norris disse, ele parou de pedir o que gosta e nós criamos um carro mais rápido. Nós apenas tentamos produzir o carro mais rápido possível, e ele é bom o suficiente para administrar isso e mudar seu estilo de pilotagem para se adequar — afirmou o dirigente à imprensa, em Xangai.

Corridas da McLaren em 2025

Até agora, em 2025, a McLaren conseguiu duas poles e venceu as duas corridas do calendário. Norris foi dominante e venceu em Melbourne, enquanto Piastri liderou todo o fim de semana e triunfou em Xangai.

— Se tivéssemos focado em tentar fazer o carro funcionar ao estilo de pilotagem dele, poderíamos acabar com um carro mais lento. Acho que, até agora, escolhemos o caminho certo. E, felizmente, Lando é incrível o suficiente para lidar com isso e encontrar uma maneira rápida de pilotá-lo — concluiu Houldey.

A Fórmula 1 volta de 4 a 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.