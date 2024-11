Max Verstappen está perto de conquistar o tetracampeonato da Fórmula 1. O holandês já pode comemorar o feito neste final de semana, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e ampliar ainda mais o seu domínio na categoria, que vem desde 2021.

O brasileiro Nelson Piquet, sogro de Max Verstappen, conquistou seu primeiro título mundial de Fórmula 1 em Las Vegas 1981. Na época o GP se chamava Caesars Palace, uma referência ao cassino que servia de palco para a prova.

Nelson Piquet em Las Vegas 1981

Nelson Piquet em Las Vegas, nos Estados Unidos, 1981 (Foto: Divulgação/Piquet Sports)

O ano de 1981 foi a 32º temporada da Fórmula 1. Nesta época, eram 22 equipes no grid e 15 etapas, começando com o GP do Oeste dos EUA (realizado em Long Beach), indo em seguida para o Brasil, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e terminando em Las Vegas.

Nelson Piquet terminou a temporada com quatro poles e três vitórias, enquanto seu rival pelo campeonato, o argentino Carlos Reutemann, tinha duas poles e dois triunfos.

Em Las Vegas, ambos chegaram com uma diferença de apenas um ponto. Na decisão, aquele não era o dia do brasileiro, já que se queixava de enjoos e dores no corpo. Mas, no final, deu tudo certo: Nelson Piquet cruzou a linha de chegada na quinta posição e levou o título mundial de 1981. O carioca anotou 50 pontos no total, contra 49 do argentino Reutemann.

E Max Verstappen? Pode levar em Las Vegas

Max Verstappen comemorando vitória no GP de São Paulo, neste ano (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Diferentemente do sogro, Max Verstappen tem uma larga vantagem sobre o seu rival no campeonato, o britânico Lando Norris. O holandês tem 62 pontos à frente e fazendo o dever de casa, pode conquistar o campeonato já neste final de semana.

Mesmo com o jejum de sete corridas sem vencer, que foi quebrado no GP de São Paulo, Verstappen teve o seu campeonato ameaçado por um leve momento e muitos apontavam com o fim da dinastia de títulos de Max. No entanto, as oportunidades não aproveitadas de Lando Norris fez com que o campeonato de 2024 voltasse para as mãos do piloto número um da Red Bull Racing.

Para se tornar campeão de 2024, basta cruzar a linha de chegada à frente do piloto da McLaren ou que Lando Norris fique fora da zona de pontuação na corrida, ou seja, abaixo da 10º posição.

A corrida, tão decisiva para o destino de Verstappen, será realizada na madrugada deste domingo (24), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Max conquistou a quinta colocação na classificação e Lando Norris, a sexta. Caso o holandês continue nesta posição ou ultrapasse o inglês, o piloto da RBR já garante o tetracampeonato.