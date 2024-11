A Red Bull começou uma corrida contra o tempo para acertar os carros de Max Verstappen e Sergio Pérez antes das atividades da sexta-feira (22) em Las Vegas, que recebe a Fórmula 1 neste fim de semana. De acordo com o site da revista alemã Auto Motor und Sport, o time errou na asa traseira levada para a etapa norte-americana e agora espera outra versão vinda da Inglaterra para ser recolocada no RB20.

continua após a publicidade

O equívoco dos taurinos tem custado nada menos do que 0s6 em retas aos carros de Verstappen e Pérez. Segundo a publicação, o modelo levado para Las Vegas é muito inclinado, portanto a Red Bull agora busca uma asa traseira mais plana para corrigir a perda aerodinâmica.

➡️ F1 arma reviravolta e se prepara para receber Andretti como 11ª equipe em 2026

➡️ Hamilton repete desempenho e põe Mercedes no topo do TL2 do GP de Las Vegas. Norris é 2º

Tanto no TL1 quanto no TL2, Verstappen reclamou muito da direção do carro, além da falta de aderência no sujo traçado da icônica Strip. Um desafio em comum a todos tem sido as temperaturas muito baixas, o que implica no aquecimento dos pneus. O asfalto não passou de 13°C na segunda sessão.

continua após a publicidade

Max Verstappen durante o segundo treino livre em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Um detalhe, todavia, também é importante, já que tanto Max quanto Pérez — que terminaram apenas em 17º e 19º, respectivamente — não usaram os pneus macios no TL2.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Red Bull levou para Las Vegas atualizações na asa dianteira, pensada exclusivamente para a etapa nos Estados Unidos, além de uma ligeira mudança no assoalho. A corrida deste fim de semana pode definir o título a favor de Verstappen, que precisa apenas impedir que Lando Norris marque três pontos a mais para celebrar o tetracampeonato.