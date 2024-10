Hall da Fama da NBA recebe novos nomes indicados; confira lista

A classe do Hall da Fama do basquete 2024 foi nomeada neste domingo (11). A nova lista de integrantes conta com nomes históricos como Vince Carter, que ficou conhecido com o o rei das enterradas na NBA e Jerry West, que foi a inspiração da logo da NBA.

Carter concedeu um discurso de agradecimentos pela escolha. Ele será referido no Hall da Fama como ex-jogador do Toronto Raptors, franquia a qual o selecionou no draft. No total, foram seis temporadas no Canadá e uma grande contribuição para o basquete do país.

— Obrigado por esses seis anos, Toronto. Tudo começou lá. Eu time momentos memoráveis com aquela organização, que criaram a “Vinsenity” (a loucura Vince). E é por isso, que sem dúvidas, que eu vou entrar para o Hall da Fama como um Raptor. (…) E algo que eu tenho orgulho de dizer é, primeira mente, parabéns a todos que estão aqui. Eu me sinto muito inspirado pelo o que vocês falaram e fizeram. E se liguem em uma coisa: de agora em diante, eles não falarão seu primeiro e último nome sem dizer que vocês integram o Hall da Fama — disse Carter, na fala.

Vince Carter recebeu indicação para o Hall da Fama da NBA na classe de 2024 (Foto: Maddie Meyer/AFP)

Vince Carter disputou 22 temporadas da liga, com médias de 16,7 pontos, 4,3 rebotes e 3,1 assistências por partida. Além disso, foi escolhido oito vezes para participar do All-Star Game da NBA.

Os nomeados para o Hall da Fama do Basquete

Classe de 2024 – Comitê norte-americano

Vince Carter – indicado como jogador

Chauncey Billups – indicado como jogador

Michael Cooper – indicado como jogador

Walter Davis – indicado como jogador

Bo Ryan – indicado como técnico

Charles Smith – indicado como técnico

Classe de 2024 – Comitê feminino

Seimone Augustus – indicada como jogadora

Classe de 2024 – Comitê veterano masculino

Dick Barnett – indicado como jogador

Classe de 2024 – Comitê veterano feminino

Harley Redin – indicada como técnica

Classe de 2024 – Comitê Internacional