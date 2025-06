Mathurin iguala recorde e vira heroí improvável nas finais da NBA

O nome da noite em Indianápolis foi Bennedict Mathurin, que saiu do banco para comandar a vitória dos Pacers por 116 a 107 sobre o Oklahoma City Thunder, nesta quarta-feira (12), no Jogo 3 das Finais da NBA. Com a atuação, Indiana virou a série e agora lidera por 2 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Oficial: Tiago Splitter é anunciado no Portland Trail Blazers

Com 27 pontos em 22 minutos, Mathurin quebrou um recorde que durava 14 anos: foi o reserva com maior pontuação em uma partida de Finais da NBA desde Jason Terry, em 2011, quando o jogador do Dallas Mavericks marcou 27 contra o Miami Heat de LeBron James.

Com os 27 pontos, Mathurin entrou para a história como o terceiro maior pontuador vindo do banco em um jogo de Finais. Neste século, antes dele, apenas Jason Terry (27 pontos em 2011) e Manu Ginobilli (27 pontos em 2007) alcançaram marcas semelhantes.

continua após a publicidade

Mais do que estatísticas e recordes, a atuação foi decisiva. O ala-armador canadense desequilibrou o jogo no segundo tempo, peincipalmente no terceiro quarto,

Além de Mathurin, Tyrese Haliburton também brilhou com 21 pontos, 11 assistências e 9 rebotes, ficando perto de um triple-double. Pascal Siakam anotou 21 pontos e manteve o time firme nos momentos decisivos.

continua após a publicidade

Bennedict Mathurin foi o cestinha da partida com 27 pontos (Foto: Dylan Buell/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rumo ao título inédito

Com a vitória, os Pacers agora estão a duas vitórias de conquistar o primeiro título da NBA de sua história. O Jogo 4 acontece novamente em Indianápolis, e uma nova vitória colocaria o time muito perto de um feito inédito.

O OKC, por sua vez, precisa reagir imediatamente se quiser continuar sonhando com o título. A missão será conter o ímpeto da rotação dos Pacers, que tem sido um diferencial na série.

➡️ Com emoção até o fim, Pacers bate Thunder e abre vantagem na Final da NBA