Posição de Bruna Takahashi no ranking do tênis de mesa é atualizada

Após a disputa do WTT Contender de Buenos Aires, o ranking do tênis de mesa foi atualizado na última terça-feira (29). Bruna Takahashi foi eliminada no round de 32 e teve a sua posição alterada em relação à última atualização do ranking. Nas duplas mistas, o casal Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistou 400 pontos por conta do troféu conquistado na Argentina.

Bruna Takahashi continua no top-20 do mundo no ranking do tênis de mesa. Após o WTT de Buenos Aires, ela caiu uma posição e agora é 19ª, com 1475 pontos no total. Na disputa de duplas mistas, Calderano e Takahashi ganharam duas posições e agora são 12º.

Bruna Takahashi é a única brasileira na chave individual (Foto: Divulgação/ WTT)

Confira o ranking de simples feminino do tênis de mesa

Posição Atleta País Pontos 1º Sun Yingsha China 11250 2º Wang Manyu China 6765 3º Chen Xingtong China 5425 4º Kuai Man China 4780 5º Wang Yidi China 4500 6º Zhu Yuling Macau, China 3530 7º Miwa Harimoto Japão 3500 8º Mima Ito Japão 3150 9º Satsuki Odo Japão 3030 10º Chen Yi China 2715 11º Hina Hayata Japão 2435 12º Shin Yubin Coreia do Sul 2135 13º Cheng I-Ching Taipé Chinês 2120 14º Honoka Hashimoto Japão 1830 15º Shi Xunyao China 1745 16º Bernadette Szocs Romênia 1710 17º Qian Tianyi China 1510 18º Sofia Polcanova Áustria 1480 19º Bruna Takahashi Brasil 1475 20º Miyu Nagasaki Japão 1425

