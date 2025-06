Shai estabelece recorde na NBA após jogo 3 contra o Pacers; entenda

Apesar da derrota do Oklahoma City Thunder diante do Indiana Pacers na última quarta-feira (11), pelo terceiro jogo da série da final da NBA, o MVP da temporada Shai Gilgeous-Alexander chegou a uma marca importante na partida. Com 24 pontos no jogo 3, ele se tornou o maior pontuador em uma edição de playoffs pela franquia, com 571 pontos.

continua após a publicidade

➡️2º time mais rico da NBA mostra interesse em Kevin Durant

571 points and counting... 🔥



Shai Gilgeous-Alexander now holds the OKC record for most points in a single playoff run, passing Kevin Durant (570 in 2012)! pic.twitter.com/3dxvDS8718 — NBA (@NBA) June 12, 2025

Até então, o recorde pertencia ao ala Kevin Durant, que defendeu o Oklahoma City Thunder por oito temporadas, e havia atingido a marca de 570 pontos nos playoffs, em 2012. Apesar da marca histórica, Shai não foi o cestinha da equipe na partida contra o Pacers, ficando atrás de Jalen Williams, que anotou 26 pontos.

Como foi Pacers x Thunder?

Na noite de quarta-feira (11), o Indiana Pacers venceu o terceiro jogo da série por 116 a 107, jogando em casa, no Gainbridge Fieldhouse. A equipe contou com atuação inspirada de Bennedict Mathurin, que anotou 27 pontos, e Tyrese Haliburton, 22 pontos e 11 assistências para colocar 2 a 1 na série da final da NBA.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mesmo com o Oklahoma City Thunder começando a partida na frente, o Pacers buscou a recuperação e terminou o primeiro tempo à frente no placar. Após alternâncias de liderança no terceiro quarto, o time da casa deslanchou no último período para sacramentar a vitória.

Bennedict Mathurin foi o grande destaque do Pacers (Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Quando é o próximo jogo da final da NBA?

A próxima partida válida pela série da final da NBA acontece nesta sexta-feira (13), novamente no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, às 21h30 (horário de Brasília). O Oklahoma City Thunder volta a atuar diante de seu torcedor na segunda-feira (16), no Paycom Center, no mesmo horário.