Com emoção até o fim, Pacers bate Thunder e abre vantagem na Final da NBA

O Indiana Pacers venceu o Oklahoma City Thunder por 116 a 107, pela terceira partida da série na final da NBA, nesta quarta-feira (11), no Gainbridge Fieldhouse. Em grande noite de Bennedict Mathurin e Tyrese Haliburton, Indy conseguiu aproveitar o mando de quadra, vencer e abrir 2 a 1 na decisão.

A quarta partida da série entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers será realizada na sexta-feira (13), no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, às 21h30 (de Brasília).

🏀 Como foi Pacers x Thunder?

A partida começou com domínio do Thunder, que abriu 19 a 10, principalmente por conta de Chet Holmgren, que anotou 12 pontos em sete minutos. Após tempo técnico, Indiana se recuperou e chegou a ficar dois atrás, 22 a 20, com Haliburton sendo protagonista. Porém, Shai Gilgeous-Alexander apareceu e Oklahoma voltou a comandar as ações e foi para o segundo quarto na liderança por 32 a 24.

Na sequência, o domínio passou para o Pacers, que, com Bennedict Mathurin, virou a partida para 39 a 36. Logo depois, o canadense voltou a aparecer, com mais cinco pontos seguidos, para abrir 49 a 42. Fora da liderança pela primeira vez na partida, o Thunder reagiu e com Jalen Williams e SGA e retomaram a ponta em 53 a 51. Porém, a dianteira não durou muito, já que Indiana aproveitou o apagão do OKC na reta final do primeiro tempo e foi ao intervalo à frente no placar por 64 a 60.

Bennedict Mathurin foi o cestinha da partida com 27 pontos (Foto: Dylan Buell/AFP)

O terceiro quarto se iniciou com o Thunder superior e recuperando a liderança em 68 a 64. Mas Indiana não se abalou e a partida ficou equilibrada, com ambas as equipes se alternando na ponta. Na parte final do período, Oklahoma teve sequência positiva e abriu 89 a 84.

No quarto decisivo, voltou a brilhar a estrela de Bennedict Mathurin, que, com dez pontos, foi fundamental na virada do Pacers. No lado defensivo, Myles Turner teve participação nos bloqueios, que sucumbiram o Thunder. No final, Oklahoma pecou nos lances livres, o que consolidou a vitória de Indiana por 116 a 107 e o 2 a 1 na decisão.