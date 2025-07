Caribé na final dos 100m livre no Mundial de Natação: onde assistir e horário

O brasileiro Guilherme Caribé disputa a final dos 100m nado livre do Mundial de Natação. Ele foi oitavo na semifinal e conquistou a vaga na categoria. Ele larga da raia oito na World Championships Arena, em Singapura. A disputa da final está marcada para quinta-feira (31), às 8h32 (no horário de Brasília), e tem transmissão do Sportv. ➡️Clique para assistir no Sportv

Nas baterias, o brasileiro marcou o tempo de 48.27s, ficando em 15º e indo à semifinal. Na semifinal, ele reduziu o tempo e marcou 47.64s, conquistando a vaga na final dos 100m nado livre.

Guilherme Caribé no Mundial de Natação, em Singapura (Foto: Satiro Sodré / SSPress / CBDA)

Até o momento, Caribé se destaca como o único nadador brasileiro a alcançar uma final individual na natação deste Mundial. Nos dois primeiros dias de competição, uma série de eliminações marcou a participação do Brasil, com Guilherme Costa (200m e 400m livre), Mafê Costa (200m e 400m livre), Gabi Roncatto (400m e 1500m livre), Letícia Romão (1500m livre), Guilherme Basseto (100m costas) e Stephanie Balduccini (100m borboleta e 200m livre) encerrando suas participações nas fases classificatórias ou semifinais.

— Semifinal bem forte. Consegui ajustar bastante coisa da manhã para a tarde. Agora, é ajustar para a final. Deixa-me bem feliz saber que eu nadei no top 8, deixa-me bem motivado. Vai ser bem divertido amanhã — afirmou o brasileiro.

Posição dos atletas na final

Raia 1: Patrick Sammon (EUA) - 47.62 na semifinal

Raia 2: Maxime Grousset (FRA) - 47.39 na semifinal

Raia 3: Egor Kornev (neutro) - 47.29 na semifinal

Raia 4: Jack Alexy (EUA) - 46.61 na semifinal

Raia 5: David Popovici (ROM) - 46.64 na semifinal

Raia 6: Kyle Chalmers (AUS) - 47.36 na semifinal

Raia 7: Matthew Richards (GBR) - 47.59 na semifinal

Raia 8: Guilherme Caribé (BRA) - 47.64 na semifinal

FICHA TÉCNICA

MUNDIAL DE NATAÇÃO - SINGAPURA

100m NADO LIVRE

Atletas: Guilherme Caribé, Patrick Sammon, Maxime Grousset, Egor Kornev, Jack Alexy, David Popovici, Kyle Chalmers e Matthew Richards;

Local: Singapura, na Ásia;

Data e horário: quarta-feira, 31 de julho, às 8h32 (de Brasília);

Onde assistir: Sportv ➡️Clique para assistir no Sportv