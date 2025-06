Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers protagonizam a final da NBA 2024-25. A quarta partida da decisão será realizada nesta sexta-feira (13), no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis (EUA). Após campanhas dominantes nos playoffs, as equipes chegam no último passo para conquistar o Troféu Larry O'Brien pela primeira vez em suas respectivas histórias. As possíveis sete partidas que definirão o novo campeão da NBA terá transmissão da Band (TV aberta), ESPN (TV Fechada), Disney+, Prime Video e NBA League Pass (Streaming).

Ficha do jogo IND OKC Final - 4º jogo Data e Hora Sexta, 13/6/2025, às 21h30 (de Brasília) Local Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis Árbitro Onde assistir

Thunder x Pacers - Final da NBA

As equipes chegam a final da NBA com campanhas distintas, mas com dominância parecida nas séries em suas conferências. No oeste, o Thunder varreu o Grizzlies, mesmo com alguns sustos durante os confrontos, não foi superado em nenhum jogo por Memphis. Na fase seguinte, teve o adversário mais difícil, o Denver Nuggets.

Contra a equipe de Nikola Jokić, sofreu sua primeira derrota em casa durante os Playoffs, ao sofrer um game winner de Aaron Gordon no jogo 1, e chegou a ficar atrás na série por 2 a 1, mas liderados pelo MVP da temporada regular, Shai Gilgeous-Alexander, conseguiu a reação e na sétima e última partida, derrotou a equipe do Colorado por 125 a 93.

Depois do sufoco contra Denver, o OKC eliminou o Minnesota Timberwolves por 4 a 1 na final da Conferência Oeste. A franquia segue no sonho do primeiro título como Oklahoma City Thunder, já que, com nome de Seattle Supersonics, foi campeão da NBA, em 1979.

Do outro lado, o Pacers teve campanha surpreendente nos Playoffs. Com elenco inspirado durante toda a pós-temporada, o time de Indiana começou a campanha eliminando o Milwaukee Bucks, do astro Giannis Antetokounmpo, por 4 a 1 na série. Na fase seguinte, era zebra contra o Cleveland Cavailiers, mas com Tyrese Haliburton sendo decisivo, a equipe desbancou os favoritos, repetindo o placar da série anterior.

Na final de conferência, Indiana encarou o maior rival, o New York Knicks. Nos dois primeiros confrontos, fora de casa, conseguiu uma virada histórica, com Haliburton decidindo nos segundos finais, novamente, e uma vitória dominante com Pascal Siakam em noite mágica no Madison Square Garden. Nos jogos seguintes, até teve duas derrotas, mas administrou a vantagem construída no início da série e garantiu a vaga na final por 4 a 2.

Como está a final?

Jogo 1

Na primeira partida da decisão, o Pacers conseguiu uma grande vitória. A partida foi de superioridade do Thunder, que ficou à frente no placar durante todo o jogo, exceto no segundo final. A equipe de Indianápolis assumiu a ponta faltando apenas 0.3 segundos no cronômetro, com Tyrese Haliburton, que acertou uma cesta de dois pontos, virando o jogo. Com o resultado, o Pacers saiu na frente no confronto contra o time de Oklahoma.

Jogo 2

O Oklahoma City Thunder venceu o Indiana Pacers por 123 a 107, pela segunda partida da série na final da NBA, no último domingo (8), no Paycom Center. Em grande noite de Shai Gilgeous-Alexander, principalmente no primeiro tempo, o OKC conseguiu aproveitar o mando de quadra para vencer pela primeira vez na decisão e empatar a série em 1 a 1.

A partida começou equilibrada, com as equipes trocando pontos e tempo na liderança. Rapidamente, o Thunder "empolgou" no ataque e foi para o intervalo à frente por 59 a 41. O Indiana conseguiu equilibrar as ações novamente, mas sem cortar a diferença de 18 pontos. O último quarto, diferentemente da primeira partida, foi sem sustos para o Thunder, que apenas administrou a vantagem e venceu.

Jogo 3

A partida de basquete entre Thunder e Pacers foi marcada por constantes mudanças de liderança. O Thunder começou dominando, com Chet Holmgren se destacando, mas o Indiana Pacers reagiu e terminou o primeiro tempo à frente por 64 a 60. No terceiro quarto, o Thunder recuperou a liderança, mas o jogo permaneceu equilibrado. No último quarto, Bennedict Mathurin brilhou para o Pacers, ajudando na virada. Myles Turner foi crucial na defesa, e os erros do Thunder nos lances livres consolidaram a vitória do Indiana por 116 a 107, colocando o time em vantagem de 2 a 1 na série.

