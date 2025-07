Bortoleto se diz ‘mais confiante no carro’ e mira pontos com Sauber na Hungria

Gabriel Bortoleto voltou a pontuar na Fórmula 1, com o nono lugar no GP da Bélgica no último fim de semana. O desempenho, considerado “impecável” pelo chefe da Sauber, fez a equipe conquistar o 5° top-10 consecutivo em 2025, quebrando um jejum que durava desde 2022. O brasileiro fez uma análise sobre a primeira metade da temporada de estreia na categoria, se diz mais confiante com o carro e espera ampliar a sequência de pontos do time suíço no GP da Hungria.

O fim de semana de Bortoleto em Spa-Francorchamps foi positivo. Largou em décimo e chegou em nono na corrida sprint e na prova principal, além de mostrar um ritmo sólido, tanto na pista seca quanto molhada. De quebra, ainda superou Nico Hülkenberg em todos os dias de atividade, e ainda pediu à equipe para ultrapassá-lo após o pit-stop.

— A primeira metade da minha temporada de estreia na F1 termina neste fim de semana e, olhando para trás, como tudo se desenrolou, sinto que cresci e aprendi muito. A equipe esteve ao meu lado durante todos esses meses, desde o primeiro teste — iniciou Bortoleto.

— O apoio deles, juntamente com o do meu companheiro de equipe, Nico, foi essencial. A cada fim de semana, sinto que estou mais confiante no carro e também comecei a alcançar os resultados encorajadores que esse trabalho árduo merece, com algumas aparições no Q3 e chegadas na pontuação — salientou.

— Budapeste é mais uma chance de aprender e melhorar ainda mais, e quero aproveitá-la ao máximo, estendendo nossa recente sequência (de pontos) antes de uma merecida pausa para todos nós — encerrou o brasileiro.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

A F1 retorna neste fim de semana, de 1º a 3 de agosto, em Hungaroring, palco do GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025.