Matheus Lima conquistou mais um pódio nos 400 metros com barreiras na etapa de Xangai da Diamond League, realizada neste sábado (3). O brasileiro fez uma boa atuação e garantiu a segunda colocação. A vitória ficou com o norueguês Karsten Warholm, que também estabeleceu o melhor tempo da prova na atual temporada com o tempo de 47s28. O sueco Carl Bengtström completou o pódio, em terceiro.

Para garantir o segundo lugar com clara vantagem, o brasileiro conseguiu alcançar a melhor marca de sua carreira, com tempo de 48s08. Com isso, Matheus Lima avançou no ranking mundial da categoria e assumiu a terceira posição, atrás apenas de Warholm e Alison "Piu" dos Santos.

Como foi a primeira etapa?

A primeira etapa foi vitoriosa para Matheus, o qual conseguiu a marca de 33s98 na prova dos 300m com barreiras. O tempo foi o melhor de sua carreira e o novo recorde sul-americano na categoria. Apesar disso, o brasileiro ficou em segundo lugar, atrás do norueguês Karsten Warholm, que bateu o recorde mundial e garantiu o ouro.

O brasileiro fez uma boa atuação e garantiu um lugar no pódio (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

