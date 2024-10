Massa fala sobre altos custos do processo contra FIA e F1 e diz: ‘Espero que acabe logo’

Em 2008, Felipe Massa foi vice-campeão mundial de Fórmula 1 (Foto: Arquivo Lance!)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 02/10/2024 - 17:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Felipe Massa segue em sua busca por justiça pelo que aconteceu na temporada 2008 da Fórmula 1 e tem esperanças de que essa guerra travada contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Bernie Ecclestone e a categoria termine em breve. Em entrevista ao portal RacingNews365, o brasileiro contou que está tendo um gasto extremamente alto com o processo, por isso espera que “a coisa certa” aconteça.

➡️ O que foi o ‘Singapuragate’, considerado o maior escândalo de mudança de resultados da história da Fórmula 1

Em março deste ano Felipe Massa acionou a justiça no Reino Unido para ser reconhecido como campeão da Fórmula 1 de 2008. A ação judicial é contra FIA, FOM (Formula One Management) e Bernie Ecclestone.

➡️ Presidente reclama e diz que FIA ‘nunca leva crédito’ por melhorias na F1

Massa se sentiu lesado pela manipulação que aconteceu no GP de Singapura de 2008. Na ocasião, Nelsinho Piquet bateu propositalmente com a Renault a fim de beneficiar o companheiro de equipe Fernando Alonso, que venceu a corrida e não tinha relação com a disputa do título. Felipe foi um dos grandes prejudicados, já que partiu da pole-position e liderava até o acidente do compatriota.

Embora o Singapuragate tenha se tornado de conhecimento público em 2009, foi só em 2023 que Bernie Ecclestone, na época chefão da F1, admitiu que sabia do escândalo ainda enquanto a temporada 2008 estava em curso, mas omitiu a informação para preservar a imagem da categoria. Foi a partir daí que Massa voltou a brigar pelo caso.

(Foto: Reprodução/FOM)

Agora, em entrevista ao portal neerlandês, Felipe voltou a falar sobre o caso e deu alguns detalhes sobre o quão custoso isso tem sido financeiramente. Por isso, espera que tudo se resolva logo.

“Espero que aconteça a coisa certa, por justiça, por algo que não fazia parte do esporte e que me puniu gravemente. É por isso que estamos lutando, o que acredito ser correto, principalmente depois de 16 anos e ouvindo coisas que você nunca pensou que fossem realmente assim. Depois disso, decidi montar um grande time, pessoas profissionais, divididas por muitos países diferentes. Eles realmente acreditam que não foi justo o que aconteceu, para o esporte, e eu definitivamente paguei”, destacou Massa.

“Quando ouvimos o comentário de Bernie (Ecclestone) no ano passado, começamos a juntar as coisas, a lutar e a analisar tudo de forma profissional e legal, porque isso não fazia parte do esporte. Nunca pensei que faria parte de algo assim na minha vida. Não é fácil. Também é muito caro, muito dinheiro, então realmente espero que as coisas acabem logo. Mas estamos esperando por justiça há tanto tempo que temos que torcer para que a verdade venha à tona e que haja justiça”, finalizou.