Tudo estava indo bem na corrida até chegar na curva 17 da volta 14 em Marina Bay. Nelson Piquet Jr, filho do tricampeão Nelson Piquet, bateu no muro quando Felipe liderava a corrida, em um trecho de difícil acesso, que obrigaria a adoção do safety car para a remoção do carro. Aproveitando a bandeira amarela, o brasileiro foi convocado pela Ferrari para ir aos boxes. No entanto, a equipe, durante o pit stop, liberou o piloto antes de ter terminado o reabastecimento. Massa saiu com a bandeira presa ao veículo e, por isso, teve que parar no pit lane. Depois desta grande confusão, o ferrarista bateu em Adrian Sutil, da Force India, o que lhe ocasionou ainda uma punição, além do quase um minuto perdido.