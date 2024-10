Leclerc será companheiro de Hamilton em 2025 (Foto: FERENC ISZA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 02/10/2024 - 14:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Charles Leclerc vive os últimos momentos tendo como companheiro Carlos Sainz na Ferrari, já que o espanhol será piloto da Williams na F1 2025. Porém, o monegasco já sente a realidade em ter o heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton como companheiro no time de Maranello a partir da próxima temporada.

Questionado sobre o próximo ano, Leclerc rasgou elogios ao #44 e disse que não conhece nenhum ponto fraco de Hamilton nas pistas.

➡️ Michael Schumacher faz ‘aparição pública’ pela primeira vez em 11 anos

— Estou muito curioso para ver o que ele fez durante sua carreira para ter todo o sucesso que alcançou. Ele tem pouquíssimos pontos fracos. Bom, na realidade, não conheço nenhum dos pontos fracos dele. Como piloto, ele está sempre lá, super-rápido e superconsistente, infelizemente — afirmou Leclerc, em entrevista ao portal inglês The Race e à ESPN.

Além de ter do outro lado da garagem um piloto multicampeão da maior categoria do automobilismo mundial, Leclerc também está empolgado com a possibilidade de poder mostrar seu potencial e compará-lo ao de Lewis. Para ele, essa é uma das coisas que o motiva para o próximo ano.

— Eu realmente não entendo quais são as expectativas porque só quero me concentrar no que posso fazer. Gosto sempre de focar mais no processo para tentar alcançar grandes coisas em vez de pensar nas grandes coisas e depois pensar no processo — destacou o #16.

— Será muito interessante conhecer Lewis de perto e, da mesma forma, demonstrar do que sou capaz. Essas duas coisas me motivam muito — afirmou o ferrarista.

➡️ Norris vê McLaren ‘mais inteligente’ do que Red Bull na F1

Leclerc em Marina Bay, Singapura (Foto: MOHD RASFAN / AFP)<br><br>

Faltando seis etapas para o fim da temporada 2024, algumas equipes já estão focadas no desenvolvimento dos carros para 2025. A Ferrari, mesmo na briga pelo Mundial de Construtores, é uma delas.

➡️ Michael Schumacher: as últimas informações sobre a condição de saúde do ex-piloto

O chefe do time, Frédéric Vasseur, confirmou que a escuderia italiana já iniciou os trabalhos no monoposto do ano que vem e indicou que vai introduzir a última atualização de 2024 no GP dos Estados Unidos. A ideia é começar o ano forte e oferecer um carro competitivo à dupla, que será uma das melhores do grid da F1.

— Desde que cheguei à F1, tenho tido sorte. Em vez de pensar que seria melhor ter um companheiro de equipe como piloto número dois, sempre penso que vale mais a pena ter um companheiro de equipe melhor. Tive companheiros muito, muito rápidos que me ajudaram a evoluir. Com Lewis também aprenderei muito. Temos um relacionamento muito bom e tenho certeza que continuará sendo assim — finalizou Leclerc.

A Fórmula 1 agora faz longa pausa e retorna de 18 a 20 de outubro em Austin, Estados Unidos, início da perna americana da temporada 2024.