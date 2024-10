Michael Schumacher tem ‘aparição pública’ pela primeira vez em 11 anos

Michael Schumacher teve passagem histórica pela Ferrari (Foto: Denis Charlet / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 17:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da história, Michael Schumacher supostamente fez sua aparição pública desde o acidente de esqui, em 2013, nos Alpes Franceses. O heptacampeão mundial teria comparecido no de sua filha Gina-Maria, de 27 anos, que se casou com Iain Bethke em uma cerimônia na villa da família em Maiorca. O jornal alemão "Blid" relatou que Schumacher muito provavelmente estava presente no evento, que teve como regra a proibição de celulares.

Segundo o portal, Schumacher não teve circulação livre na festa, mas ficou próximo de um círculo dos convidados mais próximos da família, que tiveram acesso a uma área para convidados de confiança. O jornal também informa que a lenda da Fórmula 1 viaja regularmente de helicóptero da Suíça para a propriedade da família em Espanha, onde há um local de pouso especial.

Em 2013, Michael sofreu um grave cidente de esqui nos Alpes franceses, ocorrido há mais de uma década, quando sofreu uma lesão severa na cabeça. No ano seguinte, ele voltou para casa em 2014, onde é cuidado por sua esposa, Corinna, e uma equipe de especialistas em sua residência no Lago de Genebra, onde o alemão recebe cuidados médicos contínuos. Desde então, o ex-astro da Ferrari não é visto em público.

A presença de Schumacher no casamento gerou especulações sobre o estado de saúde dele, principalmente que sua família pode estar se tornando mais aberta sobre sua condição. Porém, seguem com medidas para presevar a privacidade do ex-piloto. No evento, os convidados foram supostamente obrigados a deixar seus celulares na entrada para evitar que qualquer foto fosse tirada.

(Foto: AFP PHOTO / ALBERTO PIZZOLI)

Na Fórmula 1, Michael Schumacher tem uma das carreiras mais bem-sucedidas da história. O alemão foi campeão sete vezes, sendo duas na Benetton e cinco na Ferrari, e conquistou 91 vitórias, recorde que só foi quebrado por Lewis Hamilton, em 2020. Schumi se aposentou em 2012, pela Mercedes e no ano seguinte sofreu o grave acidente de esqui. Desde então, o estado de saúde do ex-piloto são um mistério.