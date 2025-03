O rendimento da Ferrari nas duas primeiras corridas da F1 2025 já está rendendo discussões entre os amantes da categoria. A equipe italiana terminou no meio do pelotão na Austrália e, na China, ficou atrás dos principais rivais ao ver os dois pilotos desclassificados por erros do próprio time. Apesar da vitória na sprint, Lewis Hamilton e seu desempenho também em avaliações críticas, rebatidas pela escuderia.

As expectativas já eram altas por conta do bom rendimento do time italiano na F1 2024, quando reagiu na segunda metade da temporada e brigou pelo título do Mundial de Construtores até o fim. O primeiro lugar não veio, mas o vice-campeonato mundial deixou Maranello satisfeita.

Com a chegada de Lewis Hamilton, as expectativas aumentaram ainda mais. Além de ter o ótimo Charles Leclerc na garagem, o heptacampeão mundial busca o oitavo título e apostou suas fichas na Ferrari. A exposição sempre aumenta a pressão, mas, para Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, é um erro pensar que o #44 está desgastado pelo difícil início em 2025.

- Alguns críticos foram muito duros com ele. Veja sua última corrida no ano passado: ele saiu de 16º e terminou em quarto, à frente de seu companheiro de equipe na época. Pensar que Lewis Hamilton está desgastado, acabado… é difícil. E, além disso, é falso - disse o dirigente, em entrevista ao jornal francês "L’Équipe".

A vitória de Lewis na corrida sprint em Xangai mostrou que é possível extrair boa performance da SF-25. Assim, a equipe já prepara atualizações para o GP do Japão e mudanças ainda mais acentuadas para melhorar o desempenho do carro no Bahrein. Ademais, a repercussão toda envolvendo Hamilton e Ferrari, segundo Vasseur, não é culpa da escuderia italiana.

- Algumas pessoas que nos disseram: 'Vocês fizeram muito barulho com Lewis neste inverno'. Não. Foi a imprensa que fez muito barulho. Não pedimos nada - concluiu o francês.

Lewis Hamilton, da Ferrari, comemorando vitória da corrida sprint do GP da China pela F1 2025 (Foto: Greg Baker / AFP)

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da China, o próximo compromisso das equipes é o GP do Japão, entre os dias 4 e 6 de abril. Repetindo o horário adverso das primeiras corridas, a disputa da terceira etapa, em Suzuka, também acontecerá na madrugada, a partir das 2h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.