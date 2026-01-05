Marcus D'Almeida vai desacelerar no tiro com arco em 2026

O tiro com arco tem um ano pós-olímpico diferente de outras modalidades. Enquanto outros atletas têm um ano mais tranquilo, os arqueiros vivem em ritmo acelerado quando voltam das Olimpíadas. Em 2025, por exemplo, Marcus D'Almeida, principal atleta do Brasil na modalidade, disputou a Copa do Mundo e o campeonato mundial da modalidade - que acontece a cada dois anos. Mas, para este ano, o brasileiro planeja descansar.

— Em 2025 teve mundial, teve um circuito todo para correr, então ano que vem é um ano mais tranquilo. O grande foco do da próxima temporada é conquistar a vaga no Pan-Americano, então dá para dar uma desacelerada e ajustar algumas coisas — disse Marcus D'Almeida em entrevista ao Lance!.

Neste ano, o atleta foi prata no Mundial de Tiro com Arco, vencedor da etapa de Antália da Copa do Mundo e prata nas finais da competição.

Marcus D'Almeida liderou ranking em 2025

Maior nome da história do tiro com arco do Brasil, Marcus D'Almeida colecionou alguns feitos em 2025. Atual número 2 do mundo no recurvo, o atleta carioca, de 27 anos, chegou a figurar no topo do ranking na temporada.

E Marcus alcançou o posto de melhor do mundo, pela primeira vez, no início de 2023, ficando por lá até as Olimpíadas de Paris, em julho do ano seguinte.

Um dos momentos gloriosos do arqueiro, em 2025, aconteceu em julho, quando venceu, em Antália, na Turquia, a etapa da Copa do Mundo. O feito veio com vitória sobre Buianto Tsyrendorzhiev por 6 a 0.

Na temporada atual, o brasileiro voltou ao topo do ranking no dia 6 de outubro, logo após ficar em segundo lugar no Pan-Americano de Tiro Com Arco no Campo.