O calendário esportivo internacional do Brasil ganha um novo e importante capítulo em dezembro. Pela primeira vez na história, uma etapa do Indoor World Series 250 de tiro com arco será realizada na América do Sul, e a cidade escolhida para este marco é o Rio de Janeiro.

Entre os dias 12 e 14 de dezembro, a elite mundial da modalidade se reunirá em um palco icônico: o GEO Isabel Salgado, localizado no coração do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. O evento posiciona o Rio como um polo relevante para o circuito global da categoria indoor.

Marcus D'Almeida na Copa do Mundo de Tiro com Arco (Foto: World Archery)

A competição promete um nível técnico altíssimo, com a presença de alguns dos principais nomes do esporte. O Brasil será representado por seus principais atletas, liderados por Marcus D'Almeida, um dos expoentes mundiais do tiro com arco e atual nome de referência do país. Juntam-se a ele os talentos de Jane Gögel e Luccas Abreu, que buscarão aproveitar o fator casa.

O desafio para os brasileiros será considerável, dada a lista de competidores internacionais confirmados. O maior destaque é o lendário arqueiro americano Brady Ellison, multimedalhista olímpico e uma das maiores figuras da história recente do esporte.

O campo de disputa contará ainda com outros nomes de peso, como o holandês Mike Schloesser, o dinamarquês Mathias Fullerton e o francês Thomas Chirault.

O torneio feminino também apresenta uma disputa acirrada. A americana Casey Kaufhold é um dos nomes de destaque. Além dela, o evento contará com forte representação latino-americana, incluindo as mexicanas Alejandra Valência, Andrea Becerra e Matias Grande, e a colombiana Alejandra Usquiano.

O Rio Indoor World Series 250 representa uma oportunidade única para o público brasileiro testemunhar a precisão e a técnica do tiro com arco em seu mais alto nível, consolidando o legado olímpico da cidade.