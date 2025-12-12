Semifinalistas da NBA Cup chegam a Vegas em busca de título inédito
O campeão da temporada passada foi o Milwaukee Bucks
Os quatro semifinalistas da NBA Cup (In-Season Tournament) estão definidos. As equipes classificadas disputam o título na T-Mobile Arena, em Las Vegas, a partir deste sábado (13). As semifinais contarão com os confrontos entre as equipes que ainda buscam o título inédito do torneio.
O Oklahoma City Thunder conquistou a vaga na semifinal ao vencer o Phoenix Suns em Oklahoma por 138 a 89 na última quarta-feira (12). Além disso, o elenco do Thunder igualou a campanha do Golden State Warriors de 2015/16, alcançando 24 vitórias e apenas uma derrota na temporada, sendo 16 delas consecutivas.
A franquia de OKC vai encarar o San Antonio Spurs, que continua sem Victor Wembanyama, mas engata uma boa sequência de vitórias e chega embalado para a semifinal. Do outro lado, os New York Knicks superaram os Toronto Raptors e vão encarar o Orlando Magic por uma vaga na final.
Na NBA Cup em 2023, o Los Angeles Lakers ficou com o título após vencer o Indiana Pacers, e em 2024, o Milwaukee Bucks superou o Thunder e saiu com a taça. Todas as séries, incluindo as quartas de final, são em jogo único e contam também para a temporada regular.
Calendário da NBA Cup
- Semifinal do Leste: Orlando Magic x New York Knicks - 13/12, 19h30;
- Semifinal do Oeste: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs - 13/12, 23h;
- Final: 16/12, 22h30;
