menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Semifinalistas da NBA Cup chegam a Vegas em busca de título inédito

O campeão da temporada passada foi o Milwaukee Bucks

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 12/12/2025
13:39
Milwaukee Bucks v Oklahoma City Thunder: Championship &#8211; Emirates NBA Cup 2024
imagem cameraShai Gilgeous-Alexander durante partida pela NBA Cup (Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os quatro semifinalistas da NBA Cup (In-Season Tournament) estão definidos. As equipes classificadas disputam o título na T-Mobile Arena, em Las Vegas, a partir deste sábado (13). As semifinais contarão com os confrontos entre as equipes que ainda buscam o título inédito do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Oklahoma City Thunder conquistou a vaga na semifinal ao vencer o Phoenix Suns em Oklahoma por 138 a 89 na última quarta-feira (12). Além disso, o elenco do Thunder igualou a campanha do Golden State Warriors de 2015/16, alcançando 24 vitórias e apenas uma derrota na temporada, sendo 16 delas consecutivas.

A franquia de OKC vai encarar o San Antonio Spurs, que continua sem Victor Wembanyama, mas engata uma boa sequência de vitórias e chega embalado para a semifinal. Do outro lado, os New York Knicks superaram os Toronto Raptors e vão encarar o Orlando Magic por uma vaga na final.

continua após a publicidade

Na NBA Cup em 2023, o Los Angeles Lakers ficou com o título após vencer o Indiana Pacers, e em 2024, o Milwaukee Bucks superou o Thunder e saiu com a taça. Todas as séries, incluindo as quartas de final, são em jogo único e contam também para a temporada regular.

Milwaukee Bucks v Oklahoma City Thunder: Championship &#8211; Emirates NBA Cup 2024
Shai Gilgeous-Alexander durante partida pela NBA Cup (Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Calendário da NBA Cup

  • Semifinal do Leste: Orlando Magic x New York Knicks - 13/12, 19h30;
  • Semifinal do Oeste: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs - 13/12, 23h;
  • Final: 16/12, 22h30;

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias