Marchador olímpico projeta retorno a Tóquio para Mundial de Atletismo

As principais estrelas do atletismo se reúnem em Tóquio, a partir desta sexta-feira (12), para a disputa do Mundial, maior evento da temporada 2025. De volta ao Estádio Nacional, palco dos Jogos Olímpicos em 2021, o marchador Matheus Corrêa representará o Brasil, ao lado do medalhista olímpico Caio Bonfim, nas provas de 20km e 35km.

— Estar em um Mundial é um motivo de muito orgulho e realização. Cada treino, cada

quilômetro percorrido até aqui faz parte desse momento. Minhas expectativas agora

são as melhores possíveis. Estou focado em me manter concentrado nesses dias

para estar pronto para realizar uma grande prova nos 35 km, primeiro, e depois nos

20 km. Vou estar diante de marchadores muito qualificados, e tenho certeza de que,

seja como for, serão dias incríveis para a marcha atlética e o atletismo como um

todo - declarou.

A marcha atlética terá uma equipe completa em Tóquio. Serão três homens, atletas que foram aos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - o medalhista de prata nos 20 km Caio Bonfim, Max Batista e Matheus Correa - e cinco mulheres - Érica Sena - que levou a medalha de bronze no último Mundial nos 20 km (Antalya-TUR) -, Gabi Muniz, Viviane Lyra, Elianay Barbosa e Mayara Vicentainer.

Matheus Corrêa representa o Brasil no Mundial de Tóquio (Foto: Wagner Carmo/ CBAt)

O Mundial de atletismo

A 20ª edição do Mundial de Atletismo acontece entre os dias 13 e 21 de setembro, em Tóquio, no Japão, de volta ao país desde 1991. Os atletas brasileiros representam 47 do total de 2000 competidores de 200 países que estarão disputando. Serão 49 eventos, com 147 medalhas em disputa.

Veja a convocação da marcha atlética

Marcha Atlética do Brasil no Mundial de Tóquio

Érica Rocha de Sena (EC Pinheiros-SP) - 20 km marcha atlética

Gabriela de Souza Muniz (Centro de Atletismo de Sobradinho-DF) - 20 km marcha atlética

Viviane Santana Lyra (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 20 km e 35 km marcha atlética

Elianay Santana da Silva Pereira Barbosa (CASO-DF) - 35 km marcha atlética

Mayara Luize Vicentainer (Instituto Atletismo de Balneário Camboriú-SC)-35 km marcha atlética

Caio Oliveira de Sena Bonfim (CASO-DF) - 20 km e 35 km marcha atlética

Matheus de Liz Correa (Associação de Atletismo Blumenau-SC) - 20 km e 35 km marcha atlética

Max Batista Gonçalves dos Santos (CASO-DF) - 20 km e 35 km marcha atlética

