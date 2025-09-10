Com Piu, barreiristas brasileiros se preparam para o Mundial de Atletismo

O Mundial de Atletismo 2025 começa no próximo sábado (13) e vai até dia 21 de setembro, em Tóquio, no Japão. Como o fuso da metrópole japonesa é 12 horas à frente, a transmissão para o Brasil começa na sexta (12), às 20h (de Brasília), no Sportv. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Mundial de Atletismo Tóquio 2025: confira as disputas para acompanhar

O 400m com barreiras é uma das principais provas do Brasil no Mundial. Alison dos Santos, do Pinheiros, Matheus Lima, também do Pinheiros, e Guilherme Viana, do Orcampi, representarão o país. A prova começa na segunda-feira (15) e a final está marcada para a sexta (19).

Alison dos Santos: promessa de medalha

Piu, como é conhecido o paulista Alison dos Santos, vive uma ótima fase na carreira. O atleta chega à disputa do Mundial após ter alcançado a terceira melhor marca do mundo no ano. O tempo de 46.45s, nos 400m com barreiras, foi obtido na última etapa da Diamond League, em Eugene, Estados Unidos.

O atleta de 25 anos ostenta dois bronzes em Olimpíadas no 400m com barreiras. Alison medalhou em Tóquio 2020 e em Paris 2024. Agora, ele retorna ao Japão, local em que foi apresentado ao mundo com a conquista do bronze. No Mundial de Eugene, em 2022, o brasileiro foi campeão da prova, com o tempo de 46.29s, estabelecendo o atual recorde sul-americano dos 400m com barreiras.

Alison dos Santos foi bronze em Tóquio 2020 (Foto: Wagner do Carmo/CBAt)

Outros brasileiros na prova

Matheus Lima tem 22 anos e fará a sua estreia no Mundial Adulto este ano. Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o atleta foi semifinalista dos 400m com barreiras. A melhor marca alcançada pelo brasileiro na prova foi de 48.08s, em maio, no Mundial de Xangai.

O último compromisso de Matheus antes do Mundial de Atletismo foi o Pan-Americano Júnior de Assunção, no qual foi ouro no 4x400m e prata nos 400m com barreiras.

Já Guilherme Viana tem 25 anos e também é estreante em Mundiais. O atleta melhorou seu recorde pessoal em quatro oportunidades este ano. A última foi em agosto, no Troféu Brasil, quando foi campeão dos 400m com barreiras, com o tempo de 48.94s. No Campeonato Sul-Americano de Mar de Plata, na Argentina, foi líder dessa mesma prova.