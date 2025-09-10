Brasileiros mais velozes de todos os tempos projetam Mundial de atletismo

A partir desta sexta-feira (12), o Brasil inicia a disputa do Mundial de Atletismo, em Tóquio, e pela primeira vez na história, terá atletas sub-10, ou seja, velocistas que correm os 100m rasos abaixo dos 10 segundos. Erik Cardoso e Felipe Bardi, os brasileiros mais velozes de todos os tempos, representarão o país na prova.

Aos 25 anos, Erik é o atual recordista brasileiro e sul-americano dos 100m rasos, ao fazer tempo de 9.93 no Troféu Brasil. O velocista do Sesi/SP foi o primeiro atleta do país a correr a distância abaixo dos 10 segundos, feito alcançado em 2023, durante a final do Sul-Americano daquele ano. Na ocasião, Erik quebrou um recorde de 35 anos, já que a melhor marca até então eram os 10 segundos de Robson Caetano, em 1988.

Em boa fase, embalado pelos resultados da temporada, o atleta projetou a disputa do Mundial, quando competirá ao lado das estrelas Noah Lyles, Kishane Thompson e Oblique Seville.

— Minha expectativa é de que eu possa fazer excelentes corridas, como as últimas. Estou muito bem, mentalmente e fisicamente - avaliou Erik.

Erik Cardoso bateu o recorde sul-americano no Troféu Brasil (Foto: Gustavo Alves/CBAt)

Retorno de lesão

Aos 26 anos, Felipe Bardi chega a sua terceira edição de Mundial e retorna ao palco onde disputou sua primeira edição de Jogos Olímpicos, o Estádio Nacional, em Tóquio. Campeão sul-americano em abril, na Argentina, com marca de 9.99, o velocista disputa a principal competição da temporada após se recuperar de lesão.

— É um estádio maravilhoso, onde tive o prazer de correr em 2021, mas sem público. Agora, com público, acredito que vá ser totalmente diferente. Lembro que é um estádio bem grande, bem alto… acho que vai estar cheio, bem bonito, e espero que seja uma festa, com uma energia surreal. Tratei a lesão e voltei a treinar para valer. Estou muito bem, com bons treinos antes da viagem, 100% recuperado. Quero fazer um excelente Mundial - declarou.

