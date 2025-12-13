menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

UFC encerra 2025 com duelo de craques do peso mosca e sete brasileiros em ação

Brandon Royval e Manel Kape fazem a última luta do UFC de 2025

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/12/2025
10:00
Royval x Kape fecha 2025 do UFC (Foto: Reprodução Instagram Brandon Royval)
imagem cameraRoyval x Kape fecha 2025 do UFC (Foto: Reprodução Instagram Brandon Royval)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
O UFC realizará seu último evento de 2025 em 13 de dezembro.
Brandon Royval enfrentará Manel Kape na luta principal, um confronto importante no peso mosca.
Sete brasileiros lutarão no evento, incluindo Giga Chikadze e Marcus Buchecha.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O UFC organiza, neste sábado (13), o último evento de 2025 e também finaliza seu compromisso com a ESPN americana - a partir de 2026, o Ultimate será transmitido pela Paramount+ e pela CBS nos Estados Unidos. O UFC Fight Night: Royval x Kape traz um interessante duelo para o futuro do peso mosca, além da presença de sete brasileiros em ação.

continua após a publicidade

Relacionadas

Número dois do ranking até 57kg do UFC, Brandon Royval vem alternando vitórias e derrotas nas últimas rodadas, mas sempre lutando contra os melhores da categoria. Em suas últimas quatro lutas, ele simplesmente enfrentou dois ex-campeões (Brandon Moreno e Alexandre Pantoja) e o atual campeão (Joshua Van), além de Tatsuro Taira. Royval venceu Moreno e Taira e perdeu para Pantoja e Van, mas agora tem uma oportunidade única de provar seu pedigree no peso mosca contra outro top da categoria.

Com apenas uma derrota em suas últimas sete lutas, Manel Kape é o atual número seis do ranking do peso mosca e vem de duas grandes vitórias, sobre Bruno Bulldoguinho e, principalmente, diante de Asu Almabayev. Uma vitória sobre Royval coloca o angolano no mix do topo, junto ao campeão Joshua Van, Alexandre Pantoja e os japoneses Tatsuro Taira e Kyoji Horiguchi. 

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

UFC Fight Night recheado de bons nomes

Buchecha é um dos maiores lutadores de jiu-jitsu da história (Foto: Reprodução Twitter UFC Brasil)
Buchecha é um dos maiores lutadores de jiu-jitsu da história (Foto: Reprodução Twitter UFC Brasil)

Para além da luta principal, o UFC Fight Night deste sábado está recheado de atletas importantes. Na luta co-principal da noite, um dos grandes nomes do kickboxing mundial Giga Chikadze retorna contra o argentino Kevin Vallejos, que treina com Lucas Mineiro, em São Paulo. 

Outro grande expoente do kickboxing é o brasileiro Cesar Almeida, que retorna à ação após um impressionante nocaute no início do ano. Depois de se recuperar de uma grave lesão, Cesinha terá pela frente o polonês Cezary Oleksiejczuk, outro gringo que treina em São Paulo, mais especificamente na Fighting Nerds. 

continua após a publicidade

Na segunda luta do card principal, um dos maiores nomes do jiu-jitsu mundial, Marcus Buchecha tenta sua primeira vitória no UFC diante do nigeriano Kennedy Nzechukwu, enquanto o ex-campeão do Bellator Yaroslav Amosov faz sua estreia no UFC diante do veterano Neil Magny.

Brasileiros em ação

Amanda Lemos é uma das tops do peso palha (Foto: Reprodução Instagram Amanda Lemos)
Amanda Lemos é uma das tops do peso palha (Foto: Reprodução Instagram Amanda Lemos)

Além dos já citados Cesar Almeida e Marcus Buchecha, o UFC Fight Night deste sábado terá outros quatro brasileiros em ação. No card principal, Melquizael Costa enfrenta o francês Morgan Charriere em grande duelo pelo peso pena.

Já na porção preliminar do evento, Joanderson Brito, Luana Santos e Guilherme ''Kong'' Pat enfrentam, respectivamente, Isaac Thomson, Melissa Croden e Allen Frye Jr.

Fechando as preliminares, a ex-desafiante ao cinturão peso palha Amanda Lemos defende sua quinta colocação no ranking diante de Gillian Robertson, atual número dez até 52kg.

FICHA TÉCNICA

UFC Vegas 112

📆 Data: 13 de dezembro de 2025
Horário: A partir de 21h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal - 00 horas

Peso mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Manel Kape
Peso pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x Kevin Vallejos
Peso médio (até 83,9 Kg): Cesar Almeida x Cezary Oleksiejczuk
Peso pena (até 65,7 Kg): Melquizael Costa x Morgan Charriere
Peso pesado (até 120,2 Kg): Kennedy Nzechukwu x Marcus Buchecha
Peso casado (até 72,5kg): King Green x Lance Gibson Jr

Card Preliminar - 21 horas

Peso palha (até 52,1 Kg): Amanda Lemos x Gillian Robertson
Peso pena (até 65,7 Kg): Joanderson Brito x Isaac Thomson
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Neil Magny x Yaroslav Amosov
Peso pesado (até 120,2 Kg): Sean Sharaf x Steven Asplund
Peso galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Luana Santos
Peso pesado (até 120,2 Kg): Allen Frye Jr x Guilherme Pat
Peso mosca (até 56,7 Kg): Jamey-Lyn Horth x Tereza Bleda

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias