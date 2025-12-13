UFC encerra 2025 com duelo de craques do peso mosca e sete brasileiros em ação
Brandon Royval e Manel Kape fazem a última luta do UFC de 2025
O UFC organiza, neste sábado (13), o último evento de 2025 e também finaliza seu compromisso com a ESPN americana - a partir de 2026, o Ultimate será transmitido pela Paramount+ e pela CBS nos Estados Unidos. O UFC Fight Night: Royval x Kape traz um interessante duelo para o futuro do peso mosca, além da presença de sete brasileiros em ação.
Número dois do ranking até 57kg do UFC, Brandon Royval vem alternando vitórias e derrotas nas últimas rodadas, mas sempre lutando contra os melhores da categoria. Em suas últimas quatro lutas, ele simplesmente enfrentou dois ex-campeões (Brandon Moreno e Alexandre Pantoja) e o atual campeão (Joshua Van), além de Tatsuro Taira. Royval venceu Moreno e Taira e perdeu para Pantoja e Van, mas agora tem uma oportunidade única de provar seu pedigree no peso mosca contra outro top da categoria.
Com apenas uma derrota em suas últimas sete lutas, Manel Kape é o atual número seis do ranking do peso mosca e vem de duas grandes vitórias, sobre Bruno Bulldoguinho e, principalmente, diante de Asu Almabayev. Uma vitória sobre Royval coloca o angolano no mix do topo, junto ao campeão Joshua Van, Alexandre Pantoja e os japoneses Tatsuro Taira e Kyoji Horiguchi.
UFC Fight Night recheado de bons nomes
Para além da luta principal, o UFC Fight Night deste sábado está recheado de atletas importantes. Na luta co-principal da noite, um dos grandes nomes do kickboxing mundial Giga Chikadze retorna contra o argentino Kevin Vallejos, que treina com Lucas Mineiro, em São Paulo.
Outro grande expoente do kickboxing é o brasileiro Cesar Almeida, que retorna à ação após um impressionante nocaute no início do ano. Depois de se recuperar de uma grave lesão, Cesinha terá pela frente o polonês Cezary Oleksiejczuk, outro gringo que treina em São Paulo, mais especificamente na Fighting Nerds.
Na segunda luta do card principal, um dos maiores nomes do jiu-jitsu mundial, Marcus Buchecha tenta sua primeira vitória no UFC diante do nigeriano Kennedy Nzechukwu, enquanto o ex-campeão do Bellator Yaroslav Amosov faz sua estreia no UFC diante do veterano Neil Magny.
Brasileiros em ação
Além dos já citados Cesar Almeida e Marcus Buchecha, o UFC Fight Night deste sábado terá outros quatro brasileiros em ação. No card principal, Melquizael Costa enfrenta o francês Morgan Charriere em grande duelo pelo peso pena.
Já na porção preliminar do evento, Joanderson Brito, Luana Santos e Guilherme ''Kong'' Pat enfrentam, respectivamente, Isaac Thomson, Melissa Croden e Allen Frye Jr.
Fechando as preliminares, a ex-desafiante ao cinturão peso palha Amanda Lemos defende sua quinta colocação no ranking diante de Gillian Robertson, atual número dez até 52kg.
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 112
📆 Data: 13 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 21h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 00 horas
Peso mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Manel Kape
Peso pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x Kevin Vallejos
Peso médio (até 83,9 Kg): Cesar Almeida x Cezary Oleksiejczuk
Peso pena (até 65,7 Kg): Melquizael Costa x Morgan Charriere
Peso pesado (até 120,2 Kg): Kennedy Nzechukwu x Marcus Buchecha
Peso casado (até 72,5kg): King Green x Lance Gibson Jr
Card Preliminar - 21 horas
Peso palha (até 52,1 Kg): Amanda Lemos x Gillian Robertson
Peso pena (até 65,7 Kg): Joanderson Brito x Isaac Thomson
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Neil Magny x Yaroslav Amosov
Peso pesado (até 120,2 Kg): Sean Sharaf x Steven Asplund
Peso galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Luana Santos
Peso pesado (até 120,2 Kg): Allen Frye Jr x Guilherme Pat
Peso mosca (até 56,7 Kg): Jamey-Lyn Horth x Tereza Bleda
