DesimpaiN goleia e se torna o time a ser batido na Kings League

Na última segunda-feira (6), a equipe da DesimpaiN goleou o Nyvelados, por 9 a 2, se tornando o time a ser batido na Kings League Brazil. Na próxima segunda-feira (13), a missão da equipe será ainda maior, disputando contra a G3X, que possui múltiplos campeões do mundo da modalidade em seu elenco.

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➡️ Fora da lista de Ancelotti, Neymar faz gol na Kings League

Mesmo com Renato Vicente, presidente da franquia, perdendo o pênalti, o DesimpaiN conseguiu vencer a partida sem nenhum problema. Confira o que disse Vicente.

- Ainda bem que o time não precisou do pênalti que desperdicei. Os jogadores, todos, foram incríveis na dedicação, seriedade, obediência tática. Cabe a mim agora voltar aos treinos, porque na Kings League qualquer detalhe importa e este é a grande qualidade deste elenco dirigido por Felipe Pantera, Zezinho Presti, Zé Sérgio e grandes profissionais da comissão técnica. A alegria é imensa de checar ao topo da tabela e, com os pés no chão, mas sonhando alto, vamos em busca de mais um triunfo - afirmou.

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DesimpaiN vence, sem problemas, o Nyvelados (Foto; Divulgação/Kings League)

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Yamal faz gol na Kings League após vitória do Barcelona contra o Atlético de Madrid

Um dos destaques na vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol, Lamine Yamal esteve presente na arena da Kings League Espanha, neste domingo (5), e bateu o 'pênalti do presidente' do La Capital CF no jogo contra o Porcinos FC. O atacante de 18 anos converteu a cobrança, participando da vitória do seu time por 8 a 7 no campeonato alternativo de futebol de 7.

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Yamal chegou na Cupra Arena, em Barcelona, acompanhado do meia Fermin López e do lateral-direito João Cancelo, companheiros de Barcelona. Na comemoração do gol do triunfo, que saiu apenas no último lance, os jogadores do La Capital foram em direção ao presidente, autor do terceiro gol da equipe.