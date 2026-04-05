Árbitro da Kings League sofre agressão em final de Fut7, e equipe perde o título

Neste domingo (5), uma situação de agressão marcou a disputa da final da Prime Stage, campeonato de futebol de 7, em São Paulo. Nos minutos finais da decisão entre Floripa Sharks e Goiás VP, o árbitro Diego Rodrigues, que também apita a Kings League, marcou um pênalti. Na sequência, ele foi surpreendido por um empurrão do técnico do Sharks.

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➡️ Yamal faz gol na Kings League após vitória do Barcelona contra o Atlético de Madrid; vídeo

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Diego apontou à marca do pênalti após um chute ter tocado na mão de um jogador do Sharks, dentro da área, no momento em que a equipe vencia por 1 a 0. Sem pensar duas vezes, o agressor entrou no campo e empurrou o árbitro, que caiu no chão. Veja o vídeo abaixo:

Seguindo o regulamento do torneio, a agressão rendeu ao Sharks a eliminação do campeonato e, como consequência, a perda do título e da premiação de R$ 50 mil. Assim, o Goiás VP terminou a Prime Stage como campeão.

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Diego, o árbitro agredido, é um dos principais do corpo de arbitragem da Kings League Brasil, que terá a quinta rodada do segundo split nesta segunda-feira (6). Além disso, ele foi escalado para apitar a Kings World Cup Nations, que aconteceu este ano, em São Paulo.

Brasil vence Itália na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

Lamine Yamal faz gol na Kings League

Um dos destaques na vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol, Lamine Yamal esteve presente na arena da Kings League Espanha, neste domingo (5), e bateu o 'pênalti do presidente' do La Capital CF no jogo contra o Porcinos FC. O atacante de 18 anos converteu a cobrança, participando da vitória do seu time por 8 a 7 no campeonato alternativo de futebol de 7.

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