Estreia de Ricardinho na Kings League termina em frustração e derrota por 7 a 1

A lenda do futsal português, Ricardo Filipe da Silva Braga, conhecido como Ricardinho, estreou na última segunda-feira (6) pelo time Dibrados FC, na Kings League. Porém, a partida não teve o desfecho esperado para o craque: com direito a expulsão do goleiro e uma goleada por 7 a 1 para o Fluxo FC, o jogo terminou sob gritos de 'olé' vindos das arquibancadas.

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O Dibradores saiu na frente com um gol do goleiro Luan Peres no primeiro tempo, mas sofreu o empate logo após o intervalo. A partida começou a desandar para o time do craque português quando o próprio autor do gol foi expulso. Peres recebeu o cartão vermelho após atingir o rosto de um adversário com uma voadora ao tentar afastar a bola em um cruzamento.

🚨QUE ISSO



Que entrada foi essa do Luan Teles, intensidade muito alta. Cartão Vermelho e 5 minutos com jogador a menos para o Dibrados pic.twitter.com/qwXsw0BKcg — Arena Kings League (@ArenaKingsBR) April 6, 2026

Com seis gols em sequência após a expulsão, o Fluxo não deu chances aos adversários. Ricardinho teve uma atuação apagada em sua primeira partida na liga alternativa de Fut7, com poucos toques na bola nos cerca de 12 minutos em que esteve em campo

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-Neste momento, o mais importante é eu tentar me adaptar ao time, e não o time a mim. E tentar passar a minha experiencia enquanto atleta profissional. Sei que algum deles já foram atletas de campo e futsal, mas é tentar fazer esse mix, mudar o chip e trabalhar para conseguir vencer - disse Ricardinho após o jogo.

Ricardinho chega no Dibrados na Kings League (Foto: Reprodução Instagram)

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