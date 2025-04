NBA: Jornalista surpreende ao cravar saída de Giannis Antetokounmpo do Bucks

Principal jogador do Milwaukee Bucks há 12 temporadas, Giannis Antetokounmpo pode estar próximo de fazer as malas e rumar em novas direções. Segundo apurações do jornalista Chris Haynes, o ala de 30 anos possui contrato válido até meados de 2026, mas não descarta encerrar seu ciclo nos próximos meses. Em resumo, a permanência do jogador dependerá do desempenho da franquia nos playoffs.

Marcando presença no programa Dan Patrick Show, o jornalista deu detalhes aos torcedores do Bucks sobre o que se esperar da carreira de Giannis. Sobretudo, Chris Haynes confirmou que o grego não se aposentará com as vestes do Milwaukee, abrindo brechas para novos interessados.

Na temporada atual, a equipe vem sofrendo principalmete com a apatia dos companheiros de equip, o que pode levar a uma troca repentina.

-Giannis não termina a carreira no Bucks. Mudanças drásticas estão por vir, caso o time não tenha um bom desempenho nos playoffs. Mudanças, inclusive, na diretoria e na comissão técnica. Além disso, o Bucks pode seguir outro caminho (trocar Giannis) se as coisas derem errado nesta pós-temporada - revelou o jornalista.

Com mais três anos de contrato pela frente, é esperado que o astro fature US$175,3 milhões (cerca de R$ 1 bilhão na cotação atual) em salários. Por sua vez, caso fracasse nos playoffs contra o Indiana Pacers, a franquia pode reformular o time com a saída do ala.

Giannis Antetokounmpo em ação pelo Milwaukee Bucks (Foto: David Jensen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Giannis Antetokounmpo deu indícios de que pode sair

Em fevereiro, o Dallas Mavericks surpreendeu a todos ao trocar seu melhor jogador, Luka Doncic, por Anthony Davis. A alteração causou revolta nos torcedores e em alguns atletas, que tomaram ciência de que são apenas “mercadorias”. Ao analisar a saída do esloveno para o Lakers, Giannis Antetokounmpo afirmou ser necessário pensar sempre na família e não priorizar o pedestal em que são colocados.

-Você tem que entender que ninguém está seguro. Então, se um cara como Luka não está seguro… No fim das contas, você é avaliado todos os dias… Hoje, quando um jogador acredita que pode ir para outro time, que pode ter uma chance de ganhar um título, não podemos crucificá-lo. Não podemos dizer a ele que não é leal, que não fez a coisa certa, que decepcionou todo mundo. A história mostra que você tem que fazer o que é melhor para você e sua família - disse o astro grego.