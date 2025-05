Nick Miller, dono do "Nick’s Strength and Power", o maior canal de fisiculturismo do mundo, analisou o Guest Posing do Pittsburgh Pro, que ocorreu no último fim de semana (10 e 11), na Pensilvânia, Estados Unidos. O youtuber e especialista em bodybuilding ficou surpreso com o físico apresentado por Ramon Dino no palco e o comparou com o seu principal rival, Mike Sommerfeld, que posou ao seu lado no evento.

- Até 2024, Ramon era quem estava tentando puxar o Chris Bumstead para o segundo lugar e era considerado o herdeiro do trono. Em 2024, quando Ramon Dino caiu drasticamente nas colocações, o Mike meio que tomou o seu lugar. No Guest Posing de Pittsburgh, Ramon estava melhor que o Mike, embora Mike tenha tido problemas de saúde após o Arnold Classic Ohio (em março). Mas eu estou completamente impressionado com a condição em que o Ramon Dino se encontra neste momento de Bulking (ganho de massa muscular), porque ele já está qualificado para o Mr. Olympia. Ele não precisa competir, não precisa se preparar para nada, e mesmo assim fica com essa qualidade nesse período -declarou Nick.

Nick também salientou o fato de Ramon Dino não ter figurado no top 3 da Classic Physique do Mr. Olympia 2024, por problemas na sua finalização, e afirmou que se Dino estiver bem em outubro, da mesma forma que ele estava no Guest Posing, certamente brigará pelo trono da categoria, que foi deixado vago por Chris Bumstead.

- Vale a pena salientar que o Ramon não estava Arnold Classic Ohio. Então, não sabemos ao certo como vai ser seu duelo contra o Mike no Mr. Olympia, porque penso que em 2024, a razão pela qual o Ramon ficou onde ficou no Mr. Olympia (quarto lugar), foi porque não estava no seu melhor. Mas se o Ramon estiver bem, e este é um exemplo (Guest Posing do Pittsburgh), penso que tem grandes chances de estar nas duas primeiras colocações do Mr. Olympia deste ano. Um desses caras (Ramon Dino e Mike Sommerfeld), vai ser o substituto de Cbum - finalizou Nick.

Veja o Ramon no Guest Posing do Pittsburgh Pro

