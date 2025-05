Dois dias antes de um dos torneios mais esperados do ano, o Pittsburgh Pro, Caike Pro e Mike Sommerfeld posaram lado a lado, na Powerhouse Gym, em Pittsburgh. Tanto o brasileiro, quanto o alemão são rivais do principal nome da Classic Physique no Brasil, Ramon Dino. Confira as fotos abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O encontro entre os Classic Physique aconteceu na Powerhouse Gym, em Pittsburgh. Ao lado dos fisiculturistas, está Rachel Daniels, treinadora de poses do brasileiro. Nas fotos, ambos os atletas comparam suas pernas e glúteos. Vale ressaltar que o Mike está em Bulking (fase de ganho muscular), enquanto Caike Pro está em cutting (fase de definição do corpo).

Atual top 2 do Mr. Olympia, Mike Sommerfeld foi convidado para o tradicional Guest Posing do Pittsburgh Pro. O alemão vai subir ao lado de Ramon Dino, travando uma prévia da batalha que acontecerá em Las Vegas, em outubro.

continua após a publicidade

Por outro lado, Caike Pro defenderá o Brasil na Classic Physique do Pittsburgh Pro. O brasileiro vai enfrentar nomes de peso como: Ruff Diesel e Josema Beast, duas vezes vice-campeão do Mr. Olympia, e atual sexto colocado, respectivamente.

- O meu melhor eu já estou dando. Já fiz tudo que eu posso fazer. Dei o meu máximo durante os treinos e a preparação. Agora é saber o feedback dos árbitros. Se eu conseguir subir nos meus 90%, eu creio que vou estar brigando pelo título - declarou Caike Pro, em vídeo postado por sua patrocinadora de suplementos.

continua após a publicidade

Caike Pro, rival de Ramon Dino, durante treino em Pittsburgh (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️Exclusivo: Ramon Dino fala sobre as chances de mudar para a Open