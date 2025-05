Verstappen fez teste com Ferrari GT3 no circuito de Nurburgring

Max Verstappen esteve presente em Nürburgring, na Alemanha, para participar dos testes e treinos antes da terceira etapa da temporada da categoria alemã de resistência, a Nürburgring Endurance Series (NLS). A informação foi divulgada nesta sexta-feira (9) pelo portal local “Auto Motor und Sport”.

O piloto da Red Bull apareceu de forma discreta durante suas voltas na pista alemã. A Ferrari 296 GT3 que ele conduzia levava o nome de “Franz Hermann”. O uso de pseudônimos é bastante comum no cenário das corridas de endurance. No entanto, as fotos divulgadas pelo portal confirmam que era Verstappen ao volante.

De acordo com o “Motorsport-Total.com”, os testes no traçado de Nordschleife foram encerrados prematuramente para a equipe Emil Frey na sexta-feira. Por volta do meio-dia, a Ferrari foi levada de volta ao paddock na traseira de um caminhão de reboque após sair da pista com o tanque vazio.

Ainda segundo o portal, Verstappen pode enfrentar esse desafio ainda este ano. A corrida de 6 horas da NLS em 16 de agosto, que ocorre durante as férias de verão da Fórmula 1, seria uma opção viável. Além disso, a rodada dupla da NLS nos dias 13 e 14 de setembro, bem como a nona etapa da temporada em 27 de setembro, também não conflitam com o calendário da F1.

A 'Ferrari' de Max Verstappen

Max Verstappen emNürburgring, na Alemanha (Foto: Reprodução/Twitter)

O carro foi inscrito pela equipe Emil Frey Racing. A equipe suíça compete normalmente com a Ferrari 296 GT3 exibindo os logotipos da Red Bull e da Verstappen.com Racing nas categorias DTM e GT World Challenge, onde o carro é pilotado por Thierry Vermeulen. O holandês é filho do empresário de Verstappen, Raymond Vermeulen, e também um grande amigo do tricampeão mundial de F1.