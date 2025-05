Pai de Doohan alfineta Alpine e faz comparação com Gasly nas redes sociais

A troca de Jack Doohan por Franco Colapinto na Alpine não agradou a todos — especialmente Mick Doohan, pentacampeão de motociclismo e pai do jovem australiano da Fórmula 1. Nas redes sociais, o ex-piloto da MotoGP deixou clara sua insatisfação com a substituição por meio de duas publicações enigmáticas.

Nos stories, Mick publicou comparações entre os desempenhos de Pierre Gasly, companheiro de equipe de Jack até o GP de Miami, e do próprio filho. Sem escrever legendas ou comentários, ele deixou que os números falassem por si. A intenção parece ter sido destacar que o carro da Alpine é pouco competitivo e pouco confiável — ou seja, que o problema da equipe estaria mais no equipamento do que nos pilotos.

Postagem de Doohan nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Desempenho de Pierre Gasly e Jack Doohan

Gasly somou seis dos seus sete pontos na temporada durante o GP do Bahrein. Do lado de Jack, o destaque veio na classificação do GP de Miami, onde superou o francês: passou ao Q2 e largou em 14º, enquanto Gasly ficou com a última posição no grid.

No entanto, qualquer indício de progresso foi rapidamente ofuscado. Logo na primeira volta da corrida em Miami, Doohan se envolveu em um incidente com Liam Lawson e precisou abandonar a prova.

Qual será a próxima corrida da F1 2025?

Após o GP de Miami, o próximo compromisso das equipes é o GP da Emilia-Romagna, na Itália, entre os dias 16 e 18 de maio. Assim, a Fórmula 1 chega à Europa pela primeira vez na temporada de 2025. A corrida está agendada para às 10h (de Brasília), no domingo (18).

Esta temporada tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. O campeonato se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi