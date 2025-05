Embora já tenha dois títulos em 2025, o adversário de Thiago Wild, neste sábado, na segunda rodada do Masters 1000 de Roma, em torno das 12h (de Brasília), não vive uma boa fase. Isso porque Felix Auger-Aliassime, de 27 anos, não vence uma partida desde a segunda quinzena de março, quando superou o australiano Tristan Schoolkate (129º) na estreia do Masters 1000 de Miami. Na ocasião, o canadense era um dos recordistas de vitórias (17) na temporada.



De lá pra cá, o 27º do mundo (ex-6, em 2022) perdeu para o italiano Lorenzo Musetti (16º), em Miami e, em seguida, em quatro estreias: para o alemão Daniel Altmaier (84º), em Monte Carlo, para o argentino Mariano Navone (70º), em Munique, para o argentino Juan Manuel Cerundolo (126º), em Madri e para o italiano Andrea Pellegrino (237º), no Challenger de Estoril, semana passada.

Especialista em quadras rápidas, o canadense venceu os títulos de Adelaide, na Austrália, e de Montpellier, na França, em 2025. Ao todo, são sete na carreira.

Wild derrotou Borges na estreia

Aos 25 anos, Thiago Wild, por sua vez, é o 120º do mundo e furou o qualifying na capital italiana. Na quinta, o paranasen superou o português Nuno Borges, 40º do mundo, por 6/1, 4/6 e 6/4.

- Foi um jogo bastante competitivo das duas partes. Comecei super bem e ele um pouco abaixo, mas o jogo foi do nível de dificuldade que esperava. Nuno joga super bem no saibro, tem título de ATP. Feliz com meu desempenho, me sentindo cada vez melhor, agora é seguir trabalhando, seguir focado no torneio que sábado tem mais - disse o único brasileiro vivo na chave de simples em Roma.

