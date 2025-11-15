Madrugada vitoriosa para as duplas masculinas no Mundial de Vôlei de Praia

As duplas brasileiras Evandro/Arthur Lanci e André Stein/Renato Andrew garantiram vitórias importantes na madrugada deste sábado (15) no Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo disputado em Adelaide, na Austrália. Evandro e Lanci asseguraram a classificação antecipada para o mata-mata, enquanto André e Renato conquistaram o primeiro triunfo na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Sem pressão, apenas Evandro e Arthur Lanci classificados

Evandro e Arthur Lanci demonstraram superioridade no Grupo D ao vencerem os argentinos Amieva/Bueno por dois sets a zero, com parciais idênticas de 21/14. Com duas vitórias em dois jogos, a dupla garantiu vaga nas eliminatórias.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Evandro foi o destaque da partida, sendo o maior pontuador da classificação, com 15 pontos, distribuídos em oito ataques, quatro bloqueios e três saques. Na estreia, a dupla já havia superado os nicaraguenses Mora e Lopez, também por 2 sets a 0 (21/12 e 21/10).

continua após a publicidade

O último desafio dos brasileiros no Grupo D será neste domingo (16), às 20h30 (horário de Brasília), contra Henning/Wüst, da Alemanha.

➡️ Em jogo de três sets, George e Saymon perdem no Mundial de Vôlei de Praia

➡️ Sem sustos, Carol e Rebecca seguem 100% no Mundial de Vôlei de Praia

Evandro e Arthur Lanci no Elite 16 na Cidade do Cabo (Foto: Volleyball World)

Em partida calculista, a dupla André/Renato se sobressai

Após a derrota na primeira rodada para os conterrâneos George/Saymon, André Stein e Renato Andrew se recuperaram e venceram os suecos Ahman e Hellvig por dois sets a zero. As parciais foram de 21/17 e 21/19.

continua após a publicidade

Em um jogo de detalhes, a dupla brasileira sobressaiu-se nas estatísticas, com pequenas vantagens em pontos de ataque, bloqueio e saque. Eles também souberam aproveitar os erros dos adversários para selar a vitória no Grupo C.

O próximo compromisso de André e Renato será contra os anfitriões Burnett/Hodges, no próximo domingo (16), às 03h30 (horário de Brasília). Os australianos vêm de uma vitória por 2 sets a 1 sobre a outra dupla brasileira do Grupo C, George/Saymon, em partida disputada também na madrugada deste sábado (15).

➡️ Duda e Ana Patrícia garantem vaga no mata-mata do Mundial de Vôlei de Praia

➡️ Radar Olímpico: semana traz novidades do Mundial de Vôlei e LA 2028