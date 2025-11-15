Duda e Ana Patrícia garantem vaga no mata-mata do Mundial de Vôlei de Praia
Brasileiras venceram por 2 sets a 0
Na madrugada desta sexta-feira (14) para sábado (15), Duda e Ana Patrícia, em um jogo morno, venceram as polonesas Okla e Lunia por 2 sets a 0 (21/14 e 21/19). A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo F do Mundial de Vôlei de Praia, disputado em Adelaide, na Austrália. Com o resultado, as brasileiras chegam a duas vitórias em dois jogos e conquistam a classificação antecipada para as eliminatórias da competição. ➡️ Veja os lances da partida
Veja lances de Duda/Ana Patrícia x Okla/Lunio no Mundial de Vôlei de Praia
Ana Patrícia foi a maior pontuadora do confronto, com 15 pontos. Destes, 11 foram de ataque e 4 de bloqueio. Na estreia, a dupla brasileira havia vencido por 2 sets a 0 as donas da casa Phillips e Mears, nas parciais de 21/16 e 21/19.
Como foi o jogo?
O primeiro set foi de liderança brasileira do início ao fim. Duda e Ana Patrícia, se aproveitando de erros das adversárias, abriram uma larga vantagem no 12 a 6. A envergadura de Ana Patrícia, combinada à leitura de Duda, levaram o Brasil a vencer a primeira parcial por 21/14.
Já no segundo set, a dupla brasileira deixou o ritmo cair e permitiu que Okla e Lunia entrassem no jogo. O primeiro ponto da parcial foi holandês, marcando, até então, a primeira vez que a parceria liderava o placar na partida. Do meio do set para o final, o duelo ficou acirrado, colocando em dúvida a vitória de Duda e Ana Patrícia por 2 sets a 0. Porém, elas conseguiram se recuperar e segurar o ímpeto da virada holandesa. Assim, as brasileiras fecharam o set em 21/19 e seguem com 100% de aproveitamento no Mundial de Vôlei de Praia.
Próximo compromisso de Duda e Ana Patrícia
As brasileiras voltam à quadra neste sábado (15), às 21h30 (de Brasília). Duda e Ana Patrícia encaram as tchecas Svozilova e Romaniuk.
O Mundial de Vôlei de Praia
Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.
