Em jogo de três sets, George e Saymon perdem no Mundial de Vôlei de Praia

Na madrugada desta sexta-feira (14) para sábado (15), George e Saymon conheceram a primeira derrota no Mundial de Vôlei de Praia 2025, disputado em Adelaide, na Austrália. Os brasileiros perderam no detalhe para os anfitriões Burnett e Hodges. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo C, terminou em 2 sets a 1 (17/21, 21/14 e 13/15).

George foi o maior pontuador do confronto, com 24 pontos. Destes, 16 foram de ataque, 5 de bloqueio e 3 de saque. Na estreia do Mundial de Vôlei de Praia, a dupla brasileira superou André e Renato, em um confronto 100% brasileiro.

Detalhes da partida

O primeiro set foi equilibrado, com as equipes se alternando à frente no placar. Apenas na reta final, Burnett e Hodges conseguiram construir uma vantagem. Assim, os donos da casa venceram a primeira parcial por 21 a 17. Já o roteiro do segundo set foi diferente. George e Saymon começaram abrindo 3 a 0 e mantiveram a distância, com mais constância nas ações e se aproveitando de erros do adversário. Com isso, os brasileiros ganharam por 21 a 14, levando a partida para o tie break.

A terceira e decisiva parcial também foi acirrada no placar. George e Saymon cometeram alguns erros na reta final, que favoreceram Burnett e Hodges a vencerem por 15 a 13. O último ponto foi um ataque para fora de George, na paralela, após ótima sequência dos australianos no saque.

George e Saymon no Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)

Próximo compromisso de George e Saymon

A dupla brasileira retorna à ação neste domingo (16), às 8h (de Brasília). O duelo é complicado, contra Ahman e Hellving, os suecos atuais campeões olímpicos.