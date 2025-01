LeBron sobre derrota do Lakers: ‘Precisamos jogar um basquete perfeito’

LeBron James veio a público após a derrota do Los Angeles Lakers no clássico frente ao Clippers no último domingo (19), no Intuit Dome. O camisa 23 traçou o caminho que a equipe precisa fazer para ganhar jogos na NBA.

- Não, é assim que nosso time foi montado. Não temos espaço para muitos erros. Não temos escolha. É assim que nosso time é construído. Precisamos jogar um basquete quase perfeito - disse o astro, após revés por 116 a 102 contra o rival local.

O Lakers sofreu o quarto revés em seis partidas e vê a sexta posição ser ameaçada pelo Dallas Mavericks. O técnico JJ Redick também conversou com a imprensa e afirmou que já esperava tamanha dificuldade desde o começo da temporada.

- Você pode olhar o calendário e identificar períodos mais fáceis ou mais difíceis. Mas nada será fácil para o nosso time. Percebi isso no começo da temporada - destacou o treinador.

Ao contrário de James, Redick demonstrou ter boas expectativas quanto a sequência de jogos. O Lakers é o sexto colocado com 22-18 e segue na zona de playoffs. O comandante destacou que a união do elenco será peça fundamental para uma manutenção de bons resultados.

LeBron James em ação pelo Los Angeles Lakers (Foto: Juan Ocampo/AFP)

- Vamos continuar lutando. Temos 18 derrotas; pela coluna de derrotas, estamos em sexto lugar. Gostaríamos de estar mais acima. Perdemos alguns jogos que poderíamos ter vencido, mas ainda não roubamos nenhum jogo daqueles que você pensa: ‘Esse foi na sorte.’ Vamos recuperar isso em algum momento. Precisamos confiar uns nos outros, e ficaremos bem - completou Redick.

O Los Angeles Lakers volta às quadras na madrugada de terça para quarta-feira (22), às 00h30, diante do Washington Wizards, na Crypto Arena.