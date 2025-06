Lutador do peso mosca se lesiona e está fora do UFC 317

Manel Kape está fora do UFC 317, onde enfrentaria Brandon Royval, no evento mais importante do ano. O lutador português sofreu uma fratura no pé durante os treinamentos para o combate e desfalcará o card principal, em Las Vegas. Após saber da ausência de seu oponente, o americano foi as redes sociais e anunciou que substituirá o lusitano.

Kape fora do UFC 317

Nesta segunda-feira (9), Manel Kape foi as redes sociais para divulgar que desfalcará o UFC 317, onde iria encarar Brandon Royval no card principal do evento. Na publicação, o português postou o momento da lesão, onde treinava para encarar o americano em Las Vegas. Kape sofreu uma fratura no pé e teve que ser operado no local.

Tradução: "Com muito pesar venho informar que estou fora da próxima competição UFC 31. Sofri uma fratura no pé durante um treino e, após avaliação médica, fui orientado a fazer uma cirurgia e focar 100% na recuperação. Não é fácil ficar de fora de algo que venho me preparando com tanta dedicação, e sem dúvidas essa seria a maior luta da minha carreira, mas entendo que esse é apenas mais um desafio no caminho e confio nos planos que Alá tem para mim! Agradeço sinceramente a todos que estão comigo — seguimos firmes, mais fortes a cada obstáculo. A batalha foi apenas adiada… Voltarei em breve!"

Novo oponente de Royval

Ao saber que Manel Kape estaria de fora do UFC 317, Brandon Royval foi as redes sociais para comentar a ausência do português. Porém, antes de qualquer anúncio da organização, o americano "vazou" que seu novo oponente será Joshua Van, que esteve presente no UFC 316, onde derrotou o brasileiro Bruno "Bulldog" da Silva, por nocaute, no terceiro round.

Joshua Van no UFC 316 (Foto: Elsa/AFP)

UFC 317

O UFC 317 está agendado para o dia 28 de julho, fazendo parte da tradicional "Semana Internacional da Luta", um dos períodos mais emblemáticos e agitados do calendário do UFC. No evento principal, Ilia Topuria encara Charles "do Bronx" Oliveira, pelo cinturão vago do peso leve. No co-evento principal contará com a defesa de cinturão do brasileiro Alexandre Pantoja contra Kai Kara-France.