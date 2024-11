Lutador apaga em ringue, árbitro ignora e manda adversário continuar

Durante o evento Dala Fighting Championship, em Astana, Cazaquistão, no último sábado (2), a má atuação de um árbitro colocou um lutador em risco. O juiz Bauarzhan Zhumanov ignorou a finalização que deixou o lutador indiano Abhilash Raut apagado. Se não fosse a percepção do lutador adversário, o cazaque Zhuman Zhumabekov, o problema poderia ser muito mais grave. Atenção: contém imagens fortes.

No primeiro round do combate, Zhumabekov ergueu Raut no ar e o jogou contra o solo com força. O indiano não largou o pescoço do cazaque, mesmo em posição para encaixar uma guilhotina, e acabou pego numa chave de ombro. Rapidamente, Abhilash ficou mole e apagou com os olhos abertos.

O lutador indiano Abhilash Raut apagado durante o combate (Foto: Reprodução)

Neste momento, o juiz Zhumanov não percebeu e ainda ordenou que o lutador cazaque seguisse trabalhando no solo. Zhumabekov percebeu que o adversário estava apagado, largou a posição e se afastou para que o juiz visse e encerrasse a luta.

Abhilash Raut recobrou os sentidos em seguida, conseguiu se levantar por conta própria e cumprimentou o adversário após ter sua derrota anunciada.