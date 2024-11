Robson Conceição x O’Shaquie Foster: lutadores batem peso e confirmam revanche

Robson Conceição e O'Shaquie Foster bateram o peso nesta sexta-feira (1º) e confirmaram a tão aguardada revanche. A luta será realizada neste sábado (2), a partir de 21h (de Brasília), em Verona, nos Estados Unidos, com transmissão do canal "Combate". No entanto, a expectativa é que a luta de Robson comece por volta de meia-noite.

continua após a publicidade

Foster foi o primeiro a se pesar e cravou 58,5 kg. O brasileiro veio na sequência e bateu 58,8 kg, apenas 300 gramas a mais do que seu desafiante. O limite da categoria é 59 kg.

➡️ Em choque, Mike Tyson descobre morte de Maguila em entrevista

Além da balança, eles fizeram a tradicional encarada. Foster esboçava risadas e provocações, Robson olhava fixamente para o oponente e sequer piscava.

continua após a publicidade

➡️Filho mais velho de Maguila critica parentes e enaltece madrasta em velório

O brasileiro Robson Conceição (Foto: Sarah Stier / AFP)

Robson e Foster se enfrentaram pela primeira vez em julho, com o brasileiro levando a melhor na decisão dos juízes e faturando o título do Conselho Mundial de Boxe. Após o americano contestar o resultado, a organização decidiu promover uma revanche imediata.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Onde assistir à luta entre Robson Conceição e O'Shaquie Foster

📆 Data: 3 de novembro de 2024

⏰ Horário: a partir das 21h (de Brasília)

📍 Local: Verona, Estados Unidos

📺 Onde assistir: Canal Combate