Rafael Câmara voltou a vencer na temporada 2025 da Fórmula 3. Após passar por algumas dificuldades durante a passagem da categoria por Mônaco, em que foi punido após a classificação e abandonou a corrida principal. Rafael Câmara reagiu durante o fim de semana na Espanha e venceu a corrida principal da F3 após largar da pole-position.

Rafael Câmara no pódio do GP da Espanha de F3 (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

Câmara voltou a conquistar a pole na sexta-feira (30) durante a classificação. Partindo da posição de honra depois de bater Nikola Tsolov — principal rival na briga pelo título — por 0s216, o brasileiro teve um bom começo de corrida e manteve a dianteira quando as luzes se apagaram. O búlgaro, por sua vez, não largou bem e caiu para a oitava posição.

Como foi o GP da Espanha de F3?

Câmara se mantinha à frente de Laurens van Hoepen e Théophile Naël. Tuukka Taponen, quarto colocado, seguia atrás do top-3, mas perdia vantagem em relação aos líderes. Na terceira volta, no entanto, um incidente entre Roman Bilinski e Jose Garfias acionou o safety-car.

A ação foi retomada quatro voltas mais tarde, com Câmara liderando o pelotão. Um pouco mais atrás, Martinius Stenshorne, que teve um bom começo de prova depois de partir de décimo, ultrapassou Taponen e assumiu o quarto lugar. As coisas ficaram ainda piores para o finlandês, que perdeu ritmo e despencou na tabela. No fim, cruzou a linha de chegada apenas em 19º.

Assim, Alessandro Giusti entrou no top-5 e, pouco depois, na 11ª volta, realizou a ultrapassagem sobre Stenshorne para subir para a quarta posição. Três voltas mais tarde, lá na frente, Van Hoepen e Nael seguiam na caça pela liderança e se mantinham próximo de Câmara a ponto de acionarem o DRS. Tsolov, por sua vez, fazia uma corrida de recuperação e assumia a quinta posição.

Na 18ª volta Nicola Lacorte e Brando Badoer se enroscaram e o titular da Prema levou a pior e foi parar na caixa de brita da curva 1. Assim, o safety-car foi acionado mais uma vez. Quando a ação foi retomada na volta 21, Van Hoepen foi atacado por Naël e assumiu o segundo lugar. O embate fez Câmara disparar na frente e se manter em uma posição confortável em relação aos rivais.

Assim, Câmara cruzou a linha de chegada em primeiro sem sofrer com a pressão dos rivais e venceu pela terceira vez na temporada 2025. O pódio foi completado por Naël e Alessandro Giusti, que superou Van Hoepen na última volta. O top-10 ainda foi completado por Tsolov, Ivan Domingues, Tim Tramnitz, Noah Stromsted, Martinius Stenshorne e Callum Voisin. Agora, Rafael sustenta uma vantagem de 26 pontos sobre o vice Nikola.

Após uma sequência de três corridas seguidas, a Fórmula 3 faz uma pausa e retoma as atividades entre os dias 27 e 29 de junho com a etapa na Áustria.